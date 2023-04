iCUE passe la cinquième et devient modulaire

Deux années de version 4, et hop voici l'arrivée de la version 5 d'iCUE, le logiciel maison pour piloter tous les machins RGB de chez Corsair, et de plein d'autres trucs compatibles, que ce soit au niveau des mobales, sticks de RAM, HUE de chez Philips, bidules Nanoleaf, GPU dont les FE de NVIDIA... Une belle usine à gaz comme souvent pour les logiciels de ce type, la plupart des constructeurs y allant de leurs spywares bloatwares internes dont on a tendance à se demander pourquoi ils ont en confié le développement à des artistes peintres ou autres CAP boucherie.

Sans RGB, la vie serait plus triste <3

iCUE fait partie de ceux qui sortent du lot. Si son interface est déroutante même en y étant habitué, il regorge de fonctionnalités plutôt puissantes pour piloter entre autres — vous devez en passer par lui pour gérer les réglages des périphériques de la marque, par exemple — les éclairages de vos machines, ce basé sur tout un tas de données de monitoring, d'évènements systèmes, ou de synchro d'affichage. Des résultats qui sont d'un meilleur acabit que des alternatives open source comme OpenRGB, projet apparu en 2020, destiné à en finir avec les 45 softs nécessaires et tout contrôler du même endroit, Linux y compris.

Revenons à nos canards : iCUE. Cette version 5 prend en maturité et devient responsable en adoptant une installation modulaire, c'est-à-dire que vous aurez un noyau de base, puis des plug-ins à y rattacher en fonction du matériel dont vous disposez, plutôt que d'installer la totale en local. Bilan, un installeur désintégré passant de plus de 1 Go à seulement 3 Mo, et un lancement plus rapide. Côté occupation RAM pas de bonnes surprises d'observées sur notre config utilisée pour rédiger ce beau billet, avec un binaire principal occupant près de 250 Mo de RAM mais cela dit moins de plugins chargés. Pas de changement non plus côté interface, qui reprend la même que celle d'iCUE 4 et dont le passage v4 -> v5 est conservatif pour vos différents réglages. On ne peut qu'encourager l'initiative prise d'aller vers quelque chose de plus léger, et c'est précisément pour cette raison qu'on en parle.