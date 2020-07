Les temps sont plus calmes, on voulait donc vous faire part d'un mod apaisant, bien loin de l'HYPERSPORT de la semaine dernière. Ici, il n'est pas du tout question de vitesse ou d'agressivité, laissez-vous porter par un mod qui détend. On vous présente le travail de l'équipe de Watermod, spécialiste français en modding depuis 2012 - cocorico - sur une réalisation nommée Timeless, alliant grâce et sobriété. Qui ne rêve pas - du moins ici, sur CDH - d'une magnifique machine se focalisant sur l'essentiel et arborant des airs de luxe par sa simplicité. Si vous aimez tout ce qui est "clean", alors vous n'allez pas être dépaysé, le tout avec une petite touche de classe comme on en voit pas très souvent.

Oui, c'est bel et bien un In Win 909 que vous voyez ici, tout de bois vêtu. Comme vous pouvez le constater, le rendu global est magnifique avec trois couleurs mises en avant, le noir, le gris argent et le marron. On s'aperçoit rapidement que la configuration est totalement "optimisée" pour dompter la répartition assez particulière de l'espace dans ce boitier In Win. Au visuel, vous devez vous en douter, nous avons affaire à une machine de type workstation - du moins c'est ce que l'on peut croire - avec la présence de quatre GPU et d'un unique CPU. Malheureusement, le détail de la configuration embarquée dans la bête n'est pas trouvable, même sur le site de Watermod. C'est donc à vous d'imaginer ce qu'il y a dans ce joujou, vous pouvez croire que c'est un i7-6950X - le mod date de 2017 - ou quelque chose de plus récent si vous le souhaitez. Ah vous n'arrivez pas à vous projeter ? Alors imaginez avoir gagné au loto - oh, c'est une bonne nouvelle ça - que prendriez-vous pour aller dans un tel engin ?

Un régal pour les yeux, c'est clairement ce que l'on peut ressentir face à l'harmonie de ce watercooling custom. Outre le fait que deux énormes radiateurs sont visibles - le top a peut-être été modifié pour en cacher un troisième -, certains éléments ont été modifiés avec le logo de la team Watermod sur une plaque probablement en aluminium. Pas mal non ? On apprécie aussi les efforts sur le choix du look de la mémoire vive, qui se fond parfaitement dans le décor - possiblement des Corsair Dominator. Le choix du tubbing rigide est forcément plus esthétique que le souple, avec l'utilisation de tuyaux noirs mats très sobres. Vous ne verrez donc pas le liquide passer lorsque le PC fonctionne à plein régime, mais franchement c'est tellement moins jacky (comment ça vous n'êtes pas d'accord ?).

On peut voir que l'alimentation est de marque Enermax, on peut supputer qu'il s'agit d'un gros modèle. Quatre cartes graphiques d'époque, ça peut éventuellement consommer pas mal en fonction du modèle et on ne connait que trop bien l'attrait des blocs 1,5KW - la démesure - chez les artistes. Pour le reste, la réalisation est clairement propre, les modifications apportées au boîtier sont notables, avec l'utilisation d'un revêtement (du plastique ?) sur le cache alimentation et les radiateurs, ainsi qu'avec la la présence de petites réglettes de cuir à certains endroits. Nous n'avons pas d'infos sur le skin bois, il s'agit probablement d'une application vinyle, mais compliqué à confirmer. Dommage que nous n'ayons pas plus d'informations sur la conception du PC, un workblog aurait été appréciable quand même. Il n'empêche que ce modding trouvera facilement sa place dans un intérieur un peu industriel ou minimaliste, il en deviendrait presque décoratif.