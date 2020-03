Le concept de PC passif de chez Beau Jour n'est pas une nouveauté au comptoir, puisque celui-ci avait déjà été présenté durant son kickstarter. Un concept intéressant pour ceux qui rêvent de silence absolu, mais tout en ayant pas à devoir se taper un bloc aluminium moche dans le bureau ou le salon. Mais de l'eau a coulé sous le pont depuis, et le concept a bien évolué, que ce soit du côté du hardware ou du design. Pour commencer sur l'aspect visuel, la gamme passe du noir sobre à l'ajout de deux modèles plus travaillés : l'un est en bleu uni, l'autre en finition chromée qui vous rappellera le pot d'échappement de votre Peugeot 103 trafiquée. Cela rappelle beaucoup le design de l'automobile, et sera plus ou moins discret visuellement selon l’aménagement de votre pièce.

Pour ce qui est des spécifications hardware, le bestiau n'est pas laissé de côté malgré le côté passif, avec la possibilité de choisir entre différents processeurs Intel de 8ème génération, allant du Core i3 ou Core i7. Le côté passif ne vous laissera que la possibilité d'avoir la puce intégrée - une Iris 655 - et les CPU sont ceux dédiés aux PC portables, cependant, l'accès à la RAM est fourni et vous pourrez gonfler les 8 Go disponibles pour monter à 32 Go. Niveau connectivité, c'est plutôt chargé, avec un total de 4 USB 3.1, un USB 3.1 Type-C - compatible Thunderbolt 3, ce qui le fait grimper à 40 Gb/s - et un port HDMI 2.0a. Bien sûr, la connectivité réseau peut se faire soit en filaire, soit en Wi-Fi 5. Le tarif de base est à 795 € TTC, il évolue selon les différents choix de CPU, de finition ou de mémoire. Mais autant vous prévenir, si vous aimez les finitions parchoc des années 60, il faudra y mettre le prix.

Et pour retrouver l'intégralité des informations, vous pouvez voir la page du fabricant

N'est-il pas sexy dans sa version toute chromée ce PC ?