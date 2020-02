Depuis la mort du Compute Stick d’Intel, les choix sont devenus limités en matière de PC à l’encombrement plus que réduit, comprenez « tout attaché à la prise HDMI ». Cependant, ASUS persiste avec sa solution maison, nommé Vivostick (TS10-B174D très exactement) qui, bien qu’elle n’eût que peu de succès auprès du grand public, a eu suffisamment d’échos chez les professionnels pour justifier un petit refresh.

Au menu, pas de quoi décoiffer mamie, mais une configuration simpliste qui suffira à un client léger, sans plus toutefois : Atom x5-Z8350 (quadcore Cherry Trail au TDP riquiqui), 4 Go de RAM et 64 Go d’eMMC. Windows en profite sur cette version pour se passer en version Pro, indication claire de sa destination. Enfin, la connectique est assez fournie par rapport à la taille : jack micro-casque, deux USB Type-A (un 2.0, un 3.0), un micro-USB pour l’alimentation, et sus de la dent bleue 4.0 et du Wifi 5.

Pas de quoi équiper un hardcore gamer, mais pour des postes léger type caisse ou autres d’écrans en libre accès du grand public. Pour le moment, le bousin n’est disponible qu’au Japon, et ce, à partir de la fin du mois. Reste à voir ce qu’il en sera pour le reste du monde... (Source : AnandTech via Vivostick)