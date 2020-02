De plus en plus de samples de Comet Lake-S sont testés, et le Core i9 10900ES vient de l'être. Il l'a été sur Cinebecnh R15 et R20, et donc ça parlera forcément au plus grand nombre, presque tous les geeks ont lancé, un jour ou l'autre, un de ces deux benchmarks si ce n'est pas les deux. Avant de commencer à parler du test de Xfastest, il est important de rappeler le statut d'ES, Engeenering Sample. C'est bien souvent un processeur de présérie, et donc qui ne satisfait pas aux désidératas du produit final. Il peut avoir un comportement erratique, des fréquences en berne, bref il tourne, mais pas complètement rond.

Et l'exemplaire du jour a un comportement très spécial. Sous Cinebench R15 et R20, il mouline à 4.3 GHz sur un seul coeur et tombe entre 3 et 3.3 GHz sur tous les coeurs. On reste donc très en deçà des spécifications attendues pour ce type de puces, par conséquent on peut facilement imaginer que le 10900 aura plus de patate, au moins 50% de fréquence de plus sur tous les coeurs.

Voici donc R15 : 1670 et 182 points en multi/solo, en multi on est un peu au-dessus du 3600X avec ses 6 coeurs et 12 threads. Sur Cinebench R20, la note passe à 3714 et 441 points, ce qui montre qu'en multi on est sous un 3600X. Pas de quoi, encore, avoir une idée précise des CPU finaux, mais déjà des idées et des axes d'améliorations !