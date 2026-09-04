Xbox met fin au cloud gaming illimitÃ© du Game Pass

Quelques mois aprÃ¨s un autre service de cloud gaming, GeForce Now, Microsoft va Ã©galement fixer une limite mensuelle pour le sien, le Xbox Cloud Gaming. Les quotas entreront en vigueur Ã partir de novembre et seront particuliÃ¨rement restrictifs.

Microsoft invoque le coÃ»t croissant du cloud, aka le CCC

Les nouveaux plafonds seront les suivants :

Abonnement Xbox Game Pass Temps de cloud gaming par mois Game Pass Essential 5 heures Game Pass Premium 10 heures Game Pass Ultimate 15 heures

Autrement dit, mÃªme lâ€™abonnement le plus cher ne donnera droit quâ€™Ã 15 heures de cloud gaming par mois. Le calcul nâ€™est pas trÃ¨s compliquÃ© : cela reprÃ©sente en moyenne une demi-heure de jeu quotidien sur 30 jours. Lâ€™utilisateur sera bien sÃ»r libre de consommer ses heures comme il le souhaite. Mais dans tous les cas, avec de telles limites, difficile de considÃ©rer la formule comme viable.

Sinon, Ã l'instar de celui de NVIDIA, lâ€™argumentaire est paradoxal. Microsoft Ã©crit que Â« lâ€™introduction de telles limites constitue un changement important, notamment pour les joueurs qui passent rÃ©guliÃ¨rement beaucoup de temps Ã jouer dans le cloud Â», mais ajoute que cette Ã©volution nâ€™impactera que Â« 4 % des abonnÃ©s au Game Pass Â». Cela revient donc Ã imposer une contrainte Ã tout le monde pour un excÃ¨s factuellement dÃ©fini comme dÃ©risoire par la premiÃ¨re concernÃ©e.

Un peu plus loin, Microsoft admet : Â« Nous introduisons ce modÃ¨le car le coÃ»t du cloud gaming augmente Ã mesure que davantage de personnes lâ€™utilisent et jouent plus longtemps. Le passage Ã des limites mensuelles nous permet de continuer Ã proposer le service tout en poursuivant nos investissements dans sa fiabilitÃ© et ses performances Â».

La consÃ©quence logique de cette dÃ©cision nâ€™est pas trÃ¨s difficile Ã deviner. LÃ aussi inspirÃ©e par NVIDIA, Microsoft donnera Ã ceux qui le souhaitent la possibilitÃ© dâ€™acheter des heures supplÃ©mentaires. Les informations sur les tarifs et les modalitÃ©s ne seront cependant rÃ©vÃ©lÃ©es quâ€™en novembre.

Câ€™Ã©tait la version officielle. Officieusement, cette dÃ©cision intervient aprÃ¨s plusieurs hausses du prix des consoles et seulement quelques jours aprÃ¨s les dÃ©buts du programme Xbox Disc to Digital. Un contexte qui n'est donc pas anodin et dans lequel Microsoft anticipe sÃ»rement un recours plus massif au jeu en streaming.

En outre, lâ€™entreprise fait dÃ©sormais le choix de clairement dissocier le Xbox Cloud Gaming du Game Pass. Sans doute Ã juste titre, car si nous avons fait le parallÃ¨le avec le GeForce Now, il faut garder Ã lâ€™esprit que les deux services ont des approches bien diffÃ©rentes. Celui de NVIDIA est strictement du cloud gaming. Les abonnÃ©s louent un accÃ¨s aux serveurs de lâ€™entreprise, mais ne peuvent en profiter quâ€™avec les jeux quâ€™ils possÃ¨dent dÃ©jÃ . Quant au Game Pass, câ€™est avant tout un droit dâ€™accÃ¨s Ã un catalogue de jeux.

Enfin, chez la concurrence directe, Sony continue pour l'instant de proposer du cloud gaming sans limite mensuelle avec son PlayStation Plus Premium.