Xbox va bien transformer vos disques physiques en jeux numÃ©riques

La rumeur Ã©tait persistante depuis plusieurs semaines, elle est dÃ©sormais officielle. La transposition des disques physiques en licences numÃ©riques sur Xbox pourra Ãªtre expÃ©rimentÃ©e par les membres Xbox Insiders Ã partir du 31 aoÃ»t prochain.

Et en pratique ?

Sur la base des descriptions fournies, il faut le dire, pour le moment trÃ¨s Ã©vasives, le principe est assez simple. Il suffira dâ€™insÃ©rer un disque compatible dans une Xbox One ou une Xbox Series X, puis de lancer le jeu. Le dÃ©tenteur obtiendra alors (de facto ?) la licence numÃ©rique associÃ©e Ã son jeu physique.

Aux dires de la firme, cette licence apportera plusieurs avantages. CÃ´tÃ© joueur, elle donnera lâ€™opportunitÃ© de profiter des fonctionnalitÃ©s normalement associÃ©es aux versions numÃ©riques. Cela inclut Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming â€” en tout cas pour les titres qui prennent en charge ces services.

Microsoft prÃ©sente aussi cette nouveautÃ© comme un Ã©lÃ©ment de sa stratÃ©gie de prÃ©servation des jeux vidÃ©o, avec pour objectif de faciliter la transition des bibliothÃ¨ques existantes vers les futures gÃ©nÃ©rations de matÃ©riel. Encore faudra-t-il quâ€™Ã lâ€™avenir, ledit matÃ©riel conserve un moyen de reconnaÃ®tre le disqueâ€¦

NÃ©anmoins, il reste toujours deux grands angles morts. Microsoft prÃ©cise que la plupart des jeux Xbox One et Xbox Series X distribuÃ©s sur disque sont compatibles avec cette fonctionnalitÃ©. Lâ€™entreprise Ã©voque des milliers de titres pris en charge au lancement. La liste nâ€™est toutefois pas communiquÃ©e.

Par ailleurs, il Ã©crit en lÃ©gende de lâ€™image dâ€™illustration, quâ€™il nâ€™y aura quâ€™une seule licence rÃ©vocable par disque. En cas de revente ou de prÃªt, cette licence devrait donc Ãªtre transfÃ©rÃ©e Ã un autre compte lorsque le nouveau dÃ©tenteur insÃ©rera le disque dans sa console.

Reste Ã voir comment tout cela fonctionnera dans les situations plus quotidiennes. Que se passera-t-il avec un disque prÃ©sent dans une console sur laquelle alternent plusieurs comptes, par exemple une machine familiale dans le salon ? Ou quâ€™en sera-t-il dâ€™un disque rÃ©guliÃ¨rement baladÃ© entre deux consoles dâ€™un mÃªme foyer, avec une Xbox dans une chambre et une autre dans le salon ? Et aussi, quid du PC dans tout Ã§a, pour les titres compatibles Xbox Play Anywhere ? Bref, plus de questions que de rÃ©ponses pour lâ€™instant. EspÃ©rons que les premiers tests auprÃ¨s des Xbox Insiders fourniront davantage de prÃ©cisions dâ€™ici quelques jours.