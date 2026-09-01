Icy Dock n’a pas attendu la rentrée pour se mettre au boulot

Les grandes vacances sont officiellement derrière nous ; les réveils sonnent à nouveau beaucoup trop tôt. Dans les villes, d’imposants cartables d’où dépassent de frêles gambettes sillonnent les rues deux fois par jour. Derrière les vitres des immeubles de bureaux, des visages apathiques se sont remis à fixer instinctivement des écrans, pendant que des corps difformes commencent à retrouver leur posture de bureau. En périphérie, à l’orée des « forêts », du moins de celles qui n’ont pas encore cramé au cours de l’été, ça pétarade déjà sévère, presque aussi intensément que dans une zone de guerre. Il faut dire que 12 000 tourterelles des bois sont à prélever. Une espèce classée vulnérable, dont les effectifs ont chuté de 80 % en 40 ans en Europe, mais pour laquelle un arrêté ministériel paru in extremis le 29 août est providentiellement venu sceller la destinée. Bref, c’est la rentrée ! Alors, plutôt que de s’aventurer dans les rues au risque de se prendre un cartable de plomb sur les pieds, ou dans les bois au risque de se faire plomber, partons refaire un petit tour, en toute sécurité, du côté des produits proposés par Icy Dock.

EZConvert MB705M4P-S

Les nouveautés

Notre dernier regard aux produits de la marque nous ramène au 2 juillet dernier. France Info parlait déjà « d’une situation de sécheresse déjà inédite en France » et de « sols très secs ». Nonobstant, tout allait encore pour le mieux dans l'Hexagone. Et pour cause, au Mondial de Trump, les Bleus n’avaient pas encore été éliminés — ils ne s’étaient même pas encore frottés aux belliqueux bouchers du Paraguay. Mais contrairement à Mbappé et ses coéquipiers, l’équipe d’Icy Dock n’a ni baissé les bras à la première difficulté ni chômé durant l’été. Elle nous a livré trois vidéos et officialisé un nouveau produit.

Pour rester dans le thème, ne reproduisons pas ce drame scolaire qui traumatise bien des bambins. Ces après-midis où le maître (ou la maîtresse) a la bonté de leur faire regarder une vidéo. Mais parfois, l’outrecuidance de ne pas la faire durer jusqu’à la fin de la journée, ce qui implique de reprendre les stylos. Vous l’avez compris, nous allons faire fi de la temporalité ; les trois séances ciné, ce sera pour terminer.

Dans une communication du 30 juillet, la marque présentait son « nouveau ToughArmor MB218E5P-B ». C’est un rack amovible SSD NVMe E1.S (EDSFF) haute densité conçu pour s’intégrer dans une baie de disque standard de 5,25" tout en prenant en charge jusqu’à huit SSD E1.S en formats 9,5 mm ou 15 mm. Cependant, il n’est pas véritablement nouveau, puisque nous en avions déjà parlé dans l’actu précitée. Sauf erreur de notre part, la page produit n’a pas bougé ; nous n’allons donc pas répéter.

À la mi-août, un authentique produit inédit a en revanche surgi : l’EZConvert MB705M4P-S. En dépit des numérotations assez proches, il ne faut pas le confondre avec l’EZConvert MB703M2P-B. Ce dernier est un convertisseur / adaptateur de SSD M.2 SATA à SSD 2,5" SATA.

En fait, le nouveau venu se rapproche de l’EZConvert MB705M2P-B. Comme celui-ci, c’est un adaptateur et support de montage SSD NVMe M.2 vers SSD U.2 2,5". Seulement, le MB705M4P-S adopte le format U.2 de 7 mm, contre 9,5 mm pour le MB705M2P-B. Il est ainsi particulièrement adapté aux infrastructures U.2 où l’espace est plus contraint. Le M4P-S apporte aussi une construction entièrement métallique, là où le M2P-B combine aluminium et plastique ABS.

Produit MB705M2P-B MB705M4P-S SSD accepté M.2 NVMe 2230/2242/2260/2280 M.2 NVMe 2230/2242/2260/2280 Format de sortie U.2 2,5" 9,5 mm U.2 2,5" 7 mm Interface U.2 SFF-8639 U.2 SFF-8639 Débit Jusqu'à 64 Gb/s Jusqu'à 64 Gb/s Hot-plug Oui Oui Installation du M.2 Sans outil Sans outil Connecteur U.2 10 000 insertions 10 000 insertions Construction Métal + plastique ABS Entièrement métallique Dimensions 70 × 9,5 × 101 mm 70 × 7 × 100,5 mm Poids 67 g 72,3 g

La séance ciné

Place aux vidéos. Ci-dessous, celle consacrée au ToughArmor MB833MK-B V2, un rack amovible de SSD NVMe M.2 qui s’adapte à une seule baie de disque externe de 3,5" et prend en charge le PCIe 4.0 à 64 Gbit/s via l’interface SlimSAS 4i (SFF-8654). Il accepte toutes les longueurs de disques M.2 standards de 30 mm à 110 mm (2230, 2242, 2260, 2280, 22110).

Vient ensuite celle du MB601VK-B. C’est un rack amovible pour SSD NVMe U.2 de 2,5" dans une baie de disque externe de 3,5".

Finissons avec le ToughArmor MB699VP-B V3. C’est un rack amovible à 4 baies pour SSD NVMe U.2/U.3 PCIe 4.0 de 2,5" pour baie de disque externe de 5,25" (4 x OCuLink SFF-8612 4i).