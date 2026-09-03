Acer passe son Ã©cran 1 000 Hz au Full HD

Acer profite de lâ€™IFA 2026 (qui se tiendra du 4 au 8 septembre 2026 ; les 2 et 3 septembre sont les journÃ©es dâ€™ouverture pour les mÃ©dias) pour renouveler une bonne partie de ses gammes de moniteurs Predator, Nitro et ProDesigner. Et câ€™est la mode en ce moment : ce contingent de huit nouveaux Ã©crans comporte un modÃ¨le 1 000 Hz, le premier du genre en Full HD estampillÃ© Acer. Il est baptisÃ© Predator XB253Q U1.

Plus seulement en HD

Pour la dalle, vous ne serez pas surpris, câ€™est toujours de lâ€™IPS. Par contre, Ã rebours des derniers nÃ©s de Samsung (lâ€™Odyssey G6 G60H) et dâ€™ASUS (le ROG Strix XG27ACNS), ou mÃªme de son prÃ©cÃ©dent Acer Nitro XV273U F5, qui sont des 27 pouces impliquant du 720p pour dÃ©livrer leurs meilleures frÃ©quences, l'entreprise est revenue Ã du 24,5 pouces. C'est le compromis actuel pour que les 1 000 Hz n'appellent pas de la HD, mais de la Full HD.

Ce nâ€™est bien sÃ»r pas un mariage inÃ©dit, puisque lâ€™UltraGear 25G590B lâ€™a dÃ©jÃ cÃ©lÃ©brÃ©. ForcÃ©ment, Acer ne fait que reprendre la dalle de LG. Au moins, avec du 1080p sur un 24,5 pouces (rÃ©solution d'environ 90 pixels par pouce ; avec du 720p sur un 27 pouces, vous chutez Ã 54 ppp), le compromis des 1 000 Hz est bien moins nÃ©faste. Revers de la mÃ©daille, il est plus ardu de maximiser la frÃ©quence d'images en 1080p quâ€™en 720p, en tout cas sur des rendus natifs. Enfin, concernant les variations entre 920 Hz, 1 000 Hz ou carrÃ©ment 1 100 Hz, en principe, Ã de tels niveaux, vous devriez pas trop trop percevoir la diffÃ©rence. Ou alors, c'est vraiment que votre acuitÃ© visuelle est trop trop balÃ¨ze, et quâ€™il y a peut-Ãªtre moyen dâ€™en faire quelque chose de plus utile.

Une fois nâ€™est pas coutume, Acer a renseignÃ© un tarif. Ce sera 1 099 euros en Europe. Pour un Ã©cran Full HD de 24,5 pouces, il faudra donc avoir un faible assumÃ© pour les Hz...

Nous nâ€™allons pas passer en revue les huit Ã©crans. D'autant que le tableau ci-dessous vous en apprendra suffisamment Ã leur sujet. Vous trouverez Ã©galement le communiquÃ© via ce lien. Mettons tout de mÃªme en avant le Nitro XV275X P, une autre vedette de cette fournÃ©e. Ce 27 pouces Mini-LED (pas de mÃ©prise, Ã§a reste du LCD) affiche du 5K Ã 165 Hz. Acer revendique pas moins de 2 304 zones de rÃ©troÃ©clairage et une certification DisplayHDR 1400. En mode DFR, la dalle passe en QHD Ã 330 Hz.