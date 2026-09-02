Dell dégaine un nouveau 14S sous Wildcat Lake face au MacBook Neo

Dell continue de multiplier les machines susceptibles de faire de l’ombre au MacBook Neo d’Apple. Après le XPS 13 cuvée 2026 équipé de processeurs Wildcat Lake — des puces justement destinées aux PC portables d’entrée de gamme —, la marque a présenté le Dell 14S, un portable de 14 pouces vendu comme encore plus accessible.

Attendons le prix...

Ce 14S, référencé DS14270, vient en renfort du XPS 13 dans la gamme Dell. La machine adopte un châssis entièrement en aluminium et affiche un poids d’environ 1,15 kg. Quatre coloris seront proposés : rose, vert, bleu et marron. Pardon, vous voulez sûrement les appellations autrement plus sophistiquées de Dell : Dusty Rose, Velvet Green, Washed Denim et Linen.

Dell proposera son système avec deux processeurs, les Core 5 320 et Core 7 350. Ces puces Wildcat Lake possèdent toutes deux six cœurs et six threads, avec deux Performance-cores et quatre Low Power Efficient-cores ; contrairement aux processeurs hybrides Intel traditionnels, elles n’ont pas d’E-cores classiques. Le Core 5 320 monte jusqu’à 4,6 GHz sur ses P-cores et 3,4 GHz sur ses LPE-cores, tandis que le Core 7 350 atteint respectivement 4,8 et 3,6 GHz. Les deux puces exploitent 6 Mo de Smart Cache. Elles ont un PBP de 15 W et une puissance Turbo maximale de 35 W. La partie graphique est confiée à l’Intel Graphics intégré, avec ses deux cœurs X2e.

Côté mémoire, ce sera 8 ou 16 Go de LPDDR5X-7647. Pour le stockage, le 14S acceptera un SSD PCIe M.2 de 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Pour l’affichage 14 pouces au format 16:10, les clients auront deux choix. La première, qui correspond à la configuration de base, sera une dalle d'une définition 1920 x 1200 pixels avec une fréquence de 60 Hz et une luminosité maximale de 300 cd/m². La seconde montera à 2880 x 1800 pixels à 120 Hz, avec une luminosité portée à 450 cd/m². Dans les deux cas, pas de tactile au menu.

Côté connectique, ce sont deux ports USB-C 3.2 Gen 2 de 10 Gb/s prenant en charge DisplayPort et Power Delivery, une sortie HDMI 1.4 ainsi qu’une prise casque 3,5 mm. Le Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E dépendra de la configuration retenue.

Dell met en avant jusqu’à 21 heures d’autonomie sur une seule charge. Cette durée correspond à du streaming Netflix, mesuré dans les laboratoires de l'entreprise en août 2026, avec l’écran réglé à 150 cd/m² et sur la configuration la plus modeste, avec un Core 5 320, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et une dalle Full HD. Évidemment, dans d’autres conditions ou simplement avec l’autre écran, ce ne sera sûrement pas la même.

Le tarif n’a pas encore été communiqué. Dell indique que le 14S sera commercialisé à l’automne 2026, d’abord aux États-Unis, avant un déploiement sur les autres marchés, et qu’il sera positionné en complément du XPS 13. Là-bas, la version d’entrée de gamme de cette machine (Core 5 320, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage) est proposée à 699 dollars et même à 599 dollars pour les étudiants. La variante avec 16 Go coûte 899,99 dollars ou 799,99 dollars pour les étudiants.

Étant donné que le 14S de base sera moins bien équipé (256 Go de stockage et la dalle décrite un peu plus haut, quand le XPS 13 a une dalle tactile de 2560 x 1600 pixels quelle que soit la configuration), on peut s’attendre à un prix d’entrée encore raboté. Deux questions-réponses de la FAQ semblent accréditer cette hypothèse. La première est « Quel est le meilleur ordinateur portable Dell pour les étudiants ? ». Ce à quoi Dell répond : « Cela dépend de l’étudiant. Le Dell 14S constitue un choix intéressant pour ceux qui privilégient l’accessibilité, l’autonomie, la mobilité et le style personnel. Le XPS 13 convient davantage aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux jeunes professionnels qui recherchent l’expérience ultraportable la plus haut de gamme de Dell, avec des options d’écran supérieures et davantage de fonctionnalités premium. »

À la seconde, « Quel ordinateur portable Dell constitue la meilleure alternative au MacBook Neo ? », la firme répond que « cela dépend de ce que vous recherchez. Pour une alternative haut de gamme au MacBook Neo, le XPS 13 est le meilleur choix. Il propose un matériel soigné, les options d’écran les plus haut de gamme et un ensemble de caractéristiques particulièrement intéressantes, notamment un écran tactile, un clavier rétroéclairé et le Wi-Fi 7 de série, le tout au tarif le plus abordable jamais proposé pour un XPS. Pour une alternative plus abordable, destinée aux étudiants ou à un usage quotidien, le Dell 14S constitue une excellente option [...]. »

En France, le nouveau XPS 13 (pour lequel vous trouverez le communiqué d'annonce daté du 31 mai ici) est commercialisé « à partir de 799 euros pour les étudiants éligibles ». La version à 16 Go l’est à partir de 949 euros, toujours pour cette catégorie. Pour l’acquéreur lambda en revanche, les tarifs sont bien moins attractifs puisqu’ils dépassent désormais allègrement les 1 150 euros — abstraction faite de l’offre promotionnelle en cours pour l’un des trois modèles du trio.

Reste que la rentrée universitaire intervient généralement entre la mi-septembre et la fin septembre. Espérons donc, pour ceux qu’il intéresse, que ce Dell 14S n’arrivera pas trop après la bataille.

La vidéo promotionnelle. Elle donne une vision assez originale de la vie étudiante. Les étudiants qui y apparaissent ont l’air d’avoir une vie d’étudiant pour le moins enviable. En tout cas, leur cadre de vie est bien éloigné des logements CROUS et des repas à 1 euro ; il rime plutôt avec bord de mer et macarons !