Les 8 Go de RAM du MacBook Neo font grimper en flÃ¨che les Ã©critures sur son SSD

Le MacBook Neo avait dÃ©jÃ quelques compromis bien identifiÃ©s pour dÃ©barquer sous la barre des 700 euros (rehaussÃ©e Ã 800 depuis quelques semaines). Certains acheteurs en dÃ©couvriront potentiellement un autre d'ici quelques annÃ©es. Des essais menÃ©s par UFD Tech montrent que le petit MacBook dâ€™Apple peut enchaÃ®ner les Ã©critures sur son stockage Ã un rythme particuliÃ¨rement soutenu, au point de soulever des questions sur son endurance Ã long terme.

Plus de 900 Go sur le SSD en trois heures

La cause est Ã chercher du cÃ´tÃ© de la mÃ©moire vive. Le MacBook Neo se contente de 8 Go de mÃ©moire unifiÃ©e, donc partagÃ©e entre le CPU, et GPU de sa puce A18 Pro. Une quantitÃ© qui peut rapidement devenir juste avec certaines utilisations, notamment lorsque les applications et les onglets de navigateur sâ€™accumulent.

Comme sur nâ€™importe quel ordinateur, macOS peut alors utiliser le SSD comme mÃ©moire virtuelle afin de dÃ©placer temporairement certaines donnÃ©es qui ne tiennent plus en RAM. Le problÃ¨me, câ€™est que cette opÃ©ration implique des Ã©critures rÃ©pÃ©tÃ©es sur le stockage. Or, les cellules NAND dâ€™un SSD n'ont pas une endurance infinie. Elles supportent un nombre limitÃ© de cycles dâ€™Ã©criture et dâ€™effacement.

Et le MacBook Neo semble particuliÃ¨rement friand de ce petit manÃ¨ge. UFD Tech a observÃ© une quantitÃ© dâ€™Ã©critures suffisamment importante pour faire grimper rapidement le nombre de cycles dâ€™Ã©criture du SSD lors dâ€™une utilisation qualifiÃ©e de banale.

Le cÅ“ur du problÃ¨me tient en quelques chiffres. Le SSD de 256 Go aurait une endurance thÃ©orique de 412 To. Le modÃ¨le de 512 Go affiche pour sa part une endurance thÃ©orique dâ€™environ 1 521 To.

Sur la base de ces estimations dâ€™endurance, UFD Tech Ã©value la durÃ©e dâ€™utilisation continue du SSD de 256 Go Ã environ 1 400 heures dans le cadre dâ€™un usage classique, soit Ã peine 58 jours. Le modÃ¨le de 512 Go sâ€™en sort nettement mieux, avec une endurance estimÃ©e deux Ã trois fois supÃ©rieure, soit environ 5 000 heures, ou 208 jours, dâ€™utilisation continue avant dâ€™atteindre sa limite thÃ©orique.

Surtout, lors dâ€™un usage pourtant banal avec Chrome, WhatsApp et Discord, le MacBook Neo a Ã©crit prÃ¨s de 900 Go sur son SSD en seulement trois heures, principalement Ã cause du swap (image de couverture).

Cela ne signifie Ã©videmment pas que le SSD du Neo va rendre lâ€™Ã¢me aprÃ¨s quelques mois. Les chiffres observÃ©s dans ce type de test ne suffisent pas Ã dÃ©terminer la durÃ©e de vie rÃ©elle dâ€™une machine. Cette longÃ©vitÃ© dÃ©pend fortement des usages, de la quantitÃ© de donnÃ©es Ã©crites et de la maniÃ¨re dont le contrÃ´leur rÃ©partit lâ€™usure entre les cellules. Et bien sÃ»r, cette machine nâ€™est sans doute pas destinÃ©e Ã servir pour la productivitÃ© Ã temps plein. Apple lâ€™a pensÃ©e pour un usage lÃ©ger, comme une sorte de Chromebook moins limitÃ©. Difficile dâ€™imaginer que beaucoup d'utilisateurs imposeront au systÃ¨me une charge de travail permanente. Pour autant, plusieurs applications ouvertes, une multitude dâ€™onglets dans le navigateur ou quelques tÃ¢ches un peu plus gourmandes risquent de saturer sa RAM. Au-delÃ dâ€™une limitation ponctuelle des performances, ces 8 Go peuvent donc aussi se traduire aussi par une sollicitation accrue du SSD, avec Ã la clÃ© une usure plus rapide de celui-ci.

Il convient toutefois de relativiser ces rÃ©sultats ainsi que le titre alarmiste de la vidÃ©o. Comme le pointe un commentaire, une inquiÃ©tude similaire avait Ã©mergÃ© lors de la sortie des premiers Mac Ã©quipÃ©s de la puce M1 et de seulement 8 Go de mÃ©moire. Apple avait alors assurÃ© que le recours au swap ne poserait pas de problÃ¨me particulier, tandis quâ€™un bogue de remontÃ©e des donnÃ©es avait Ã©tÃ© invoquÃ© pour certaines machines, avant d'Ãªtre corrigÃ© par macOS 11.4. Six annÃ©es de recul semblent avoir donnÃ© raison Ã lâ€™entreprise. Les MacBook Air M1 de 8 Go sont toujours largement apprÃ©ciÃ©s par leurs utilisateurs, sans que des vagues de SSD prÃ©maturÃ©ment usÃ©s aient Ã©tÃ© constatÃ©es. Les chiffres dâ€™UFD Tech sont donc Ã prendre comme une mesure dâ€™endurance thÃ©orique plutÃ´t que comme une prÃ©diction de la durÃ©e de vie rÃ©elle d'un MacBook Neo.