Arctic Senza, le mini-PC passif voué à passer sous le bureau

Les mini-PC ne sont par essence pas très massifs et présentent donc un encombrement minimal (sans parler de ceux pouvant être fixés derrière un écran). Mais plutôt que de laisser une boîte, aussi petite soit-elle, traîner sur le bureau, Arctic a une la bonne idée de concevoir le Senza under desk PC. Comme son nom l’indique, cette machine a vocation a finir sous le bureau.

Un boîtier longiligne et passif

Concrètement, l'ordinateur n’est pas si petit que ça. Il a des dimensions de 536 x 180 x 50 mm. La raison de ce format très longiligne est l’utilisation du châssis en tant que dissipateur thermique. Il est combiné à quatre caloducs qui quadrillent à l’intérieur de la boîte. Le résultat est un PC entièrement passif, donc parfaitement silencieux.

En outre, puisqu’il serait assez incommodant et fastidieux d’avoir à brancher des câbles sur une machine installée sous le plan de travail, Senza relie son châssis principal à un boîtier d’E/S qui gère toute l’interface filaire, de l’alimentation aux ports USB en passant par l’Ethernet (2,5 GbE). Du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 sont également de la partie pour des connexions sans-fil.

Concernant les spécifications, l'Arctic Senza se décline dans trois configurations qui empruntent à la très grande famille des Ryzen 5000 — qui s’est encore agrandie en octobre dernier. Plus précisément, il y a trois options de Ryzen 5000G à 65 W de TDP : Ryzen 5 5500 GT, Ryzen 7 5700G et Ryzen 7 5700G PRO. La config avec Ryzen 5 comprend 16 Go de DDR4-3200. Cette quantité est de 32 Go avec les Ryzen 7. Pour le stockage, c’est 1 To (SSD NVMe M.2) dans tous les cas. La carte mère est un modèle slim-ITX custom.

Comptez 599,99 euros pour le système avec Ryzen 5, 699 euros pour celui avec Ryzen 7 5700G et 729 euros pour le modèle PRO. Plus d'informations sur le site d'Arctic.