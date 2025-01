Le moteur Havok de retour, et il est là pour tout casser

Après le déterrage d’une actu de 2010 pour contextualiser l’article des mots de passe les plus compromis de 2024, place à une autre exhumation qui ne va pas nous rajeunir. Vous vous souvenez de Havok (Havok Game Dynamics SDK de son nom complet), le moteur de jeu physique en vogue il y a quelques années et développé par l’entreprise du même nom ? Eh bien dix ans plus tard, la chaîne YouTube officielle est sortie de son coma.

Bim, Bam, Boum

Bon, à vrai dire, c’est un menu arrangement avec la réalité. Comme le montre la capture ci-dessous, le premier éveil remonte au 22 avril 2024 ; il avait été suivi d’un second il y a trois mois.

Mais la véritable résurrection date du 13 janvier (oui, nous avons donc un peu de retard, mais confessons que nous ne scrutons pas les chaînes mortes avec beaucoup d’assiduité). Au début de la semaine dernière, son gestionnaire a mis en ligne la démo technique ci-dessous ; cela faisait bien dix ans qu’il n’avait pas gratifié ses quelques abonnés d’une telle démonstration.

Il nous semble qu’il y a trois observations à tirer de cette palingénésie. La première est subjective : une joie primaire face à cette destruction dynamique. Peut-être trop inspirés par ces mini tours Eiffel scintillantes vendues à la sauvette dans chaque recoin du 7e arrondissement, beaucoup de développeurs font de leurs productions de jolies petites cartes postales bien figées. Il y a bien quelques exceptions (Control ou The Finals, notamment ; dans une moindre mesure le récent Marvel Rivals), mais reconnaissons que l’implémentation d’une physique sophistiquée passe souvent au second plan. Quiconque a goûté aux combats explosifs de Borderlands 2 sublimés par le moteur PhysX de NVIDIA (abandonné depuis 2020) aura forcément trouvé ceux de Borderlands 3 bien fades en comparaison.

La seconde est plus objective : le niveau présenté ici a été conçu avec Unreal Engine. Cela signifie que cette version modernisée de Havok est probablement déjà intégrée dans l’écosystème pour les développeurs utilisant le moteur d’Epic Games.

La dernière est spéculative. Si vous avez visionné la vidéo avec le son, la sirène qui retentit au tout début a peut-être diffusé dans vos membres un malaise, éveillé dans votre esprit une angoisse diffuse : des réminiscences d’un traumatisme engendré par de grands synths à trois-pattes il y a de cela une vingtaine d’années. Le cas échéant, cela signifie que votre pulsion primaire d’instinct de survie est fonctionnelle ; cette stridulation n’est autre que celle utilisée par Valve dans Half-Life 2 pour annoncer les Striders. Étant donné que le jeu exploite le moteur physique Havok et qu’il y a eu plusieurs rumeurs à propos de Half-Life 3 ces dernières semaines (ceci dit, y a-t-il eu des périodes sans ?), libre à vous d'y voir une simple coïncidence ou d'y déceler un autre signe.