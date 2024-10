Google veut instiller une IA Jarvis dans son moteur de recherche

Selon des informations partagées par le bien nommé The Information et relayées par Reuters, Google planche sur une intelligence artificielle agissant au niveau du navigateur web qui sera en mesure d’effectuer diverses démarches de manière autonomes (en suivant des directives formulées par l’utilisateur, cela va de soi). Le nom de cet assistant de recherche : Project Jarvis.

Le Jarvis de Marvel

Une inspiration Marvel ?

Nos connaissances sur l’univers Marvel sont inexistantes, mais la recherche du nom Jarvis dans Google renvoie souvent vers un personnage de fiction issu de cette franchise MCU. Elle nous apprend, pour la version courte, que « J.A.R.V.I.S. était l'intelligence artificielle personnelle par Tony Stark et utilisée au sein de ses armures Iron Man ».

Pour la version longue, que J.A.R.V.I.S est l’acronyme de Just A Rather Very Intelligent System. Le site Marvel CinéVerse précise que ce fameux Jarvis « était originellement l’interface utilisateur de langage naturel et système informatique de Tony Stark, nommé en hommage à Edwin Jarvis, le majordome qui travaillait pour Howard Stark et s'occupait de la famille Stark. Au fil du temps, le programme fut amélioré pour devenir un système d'intelligence artificielle, chargé notamment de tâches commerciales pour Stark Industries ainsi que de la sécurité de la villa de Tony Stark ou encore de la Tour Stark. »

Cette même page s’accompagne d’une citation de Tony Stark à Bruce Banner confiant qu’ « au commencement, J.A.R.V.I.S. n'était qu'une interface de communication. À présent, il commande l'Iron Legion. Il gère mes affaires mieux que quiconque, à l'exception de Pepper ».

Nous ne sommes pas plus avancés sur l'identité de Pepper, de Tony Stark (peut-être un parent Marvelien d’Eddard Stark) et de Bruce Banner, mais peu importe, là n'est pas le propos : vous en serez arrivé à la même conclusion que nous, il n'est pas totalement inenvisageable que des membres de Google aient plus de références Marvel que nous. En tout cas, en lisant cette description, difficile de ne pas faire un lien.

En effet, cette IA serait en mesure de faire des recherches et des achats, selon Reuters. Le site TH.US cite d’autres exemples plus concrets, à savoir le tri de pages web pertinentes, la compilation de données de recherche dans des tableaux, l'achat de produits et la réservation de vols.

Nous devrions êtres rapidement fixés sur Jarvis, puisque Google présenterait ce compagnon en décembre prochain, en même temps qu’une nouvelle version de son Gemini Large Language Model.

L’article de Reuters fait aussi un lien direct avec une autre IA du genre dont le journal a confirmé le développement en juillet dernier : un CUA « computer-using agent », nom de code Strawberry, développé par OpenAI.

Naturellement, le développement de tels systèmes devrait susciter de nombreuses controverses en matière de confidentialité, au même titre que Recall de Microsoft dans un autre genre.

Contactée par nos confrères, Google n’a pas souhaité commenter pour le moment. Rappelons que d’après les données de StatCounter, tous supports confondus, le moteur de recherche de Google monopolisait 90 % des parts de marché mondiales en septembre 2024 ; son navigateur Chrome, 65 %. Autant dire que son virage IA est scruté de près.