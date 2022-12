Gamotron â€¢ L'espace, c'est comme le cerveau de Jean-Claude

S06E49 • 5 décembre - 11 décembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Choo-Choo Charles est sorti le 9 décembre et a été développé par Two Star Games. Conduisez votre train, améliorez-le et tentez d'échapper à Charles, qui n'est autre qu'un... train-araignée ? Bref, survivez, fuyez et débarrassez-vous de cette maudite arachnide. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Chained Echoes est sorti le 8 décembre et a été développé par Matthias Linda. Un bon petit RPG aux graphismes qui fleurent bon la Super Nintendo, à l'ancienne avec des combats au tour par tour. Un brin classique, mais bon, quand on aime le genre... Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Dwarf Fortress est sorti le 6 décembre et a été développé par Bay 12 Games. Là c'est simple, vous allez devoir bâtir une forteresse pour votre population de nains. Mais attention, on la veut très grosse, sinon c'est pas la peine, une cabane ça n'intéresse personne. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Hello Neighbor 2 est sorti le 6 décembre et a été développé par Eerie Guest & tinyBuild. On remet ça avec une suite du jeu éponyme qui est en fait un jeu d'infiltration et, en théorie, d'horreur, même si c'est plus rigolo qu'autre chose au final. Go espionner vos voisins ! Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Solar Ash est sorti sur Steam le 8 décembre et a été développé par Heart Machine. À mi-chemin entre Journey et Jet Set Radio, incarnez Rei et filez à grande vitesse pour défier la gravité et les méchants aussi. Donc version Steam pour les allergiques à l'EGS. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4

• Focus

Vous allez bientôt pouvoir retourner sur l'USG Ishimura, ce vaisseau flippant qui est connu comme étant le terrain de jeu d'Isaac, puisque Dead Space revient dans un remake ! Et comme EA a eu la bonne idée de fermer Visceral Games, c'est Motive Studio qui a repris les rênes et qui fera en sorte de redonner vie à ce titre mythique via le moteur Frostbite, officiellement en version 3.0. et mythique, il l'est bel et bien, et c'est en 2008 qu'on pouvait démembrer les ennemis à loisir et parcourir les couloirs abandonnés de notre immense vaisseau. Enfin "abandonné" c'est vite dit, car on a bien compris que nous ne serions pas seuls et on reste bien sur un jeu en vue à la troisième personne, avec de l'action, du tir, de l'exploration, des missions, et surtout des machins bizarres qui essayent de nous béqueter les mollets et plus si affinités.

On est par ailleurs ravis d'apprendre qu'il n'y aura pas de microtransactions, contrairement à Dead Space 3, et les développeurs ont voulu rester fidèles au titre originel tout en profitant de la puissance des plateformes modernes. Ainsi, ce remake de Dead Space se veut un gigantesque "plan séquence en continu" exempt de temps de chargement. Miam. Bref, l'un des titres les plus cultes du genre survival horror est de retour après 15 ans, et on ne sait pas pour vous, mais il nous tarde de sortir le Plasma Cutter pour couper les pattounes de nos chers "passagers" indésirables. Et pour ça, on se donne rendez-vous le 27 janvier 2023, avec une sortie mondiale prévue sur PC (Windows), PlayStation 5 et Xbox Series. Re-miam.

• Correctifs, DLC, blabla...