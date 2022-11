S06E46 • 21 novembre - 27 novembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Climber: Sky is the Limit est sorti le 21 novembre et a été développé par A2 Softworks et Art Games Studio. Plus d'un an après sa campagne Kickstarter, voici la sortie de ce jeu qui vous demandera de survivre en montagne et, surtout, de grimper au rideau sommet, sinon c'est pas drôle, autant faire de la luge. Plus d'infos →

Dispo sur PC

Evil West est sorti le 21 novembre et a été développé par Flying Wild Hog. Imaginez le grand Ouest américain. Maintenant, imaginez un jeu de tir en vue à la troisième personne. Bah voilà, vous mélangez les deux et paf, pastèque ! Jouable en solo ou en coopération, histoire de ne pas être seul à subir. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Mad Adventures est sorti de son early access le 22 novembre et a été développé par Nel. Autre jeu de plateformes en 3D, ça se passe en multi en ligne et il faudra survivre 4 longues journées avant d'atteindre le boss de fin. Un mélange de rogue-like et de battle royale, puisqu'on sait que vous adorez les anglicismes. Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Ship of Fools est sorti le 22 novembre et a été développé par Fika Productions avec Team 17 à l'édition. Un roguelite coopératif, donc comme The Binding of Isaac mais en coop. Et sur un bateau. Et sans Mom. Bref, faut tirer sur des trucs là... Plus d'infos →

Dispo sur PC/PS5/XBX/NS

Sycamore Free est sorti le 22 novembre et a été développé par [untitledDev]. Démo d'un jeu de plateformes sans prétention qui est encore en accès anticipé, où vous devrez évoluer sur un parcours d'obstacles, le tout en vue à la troisième personne, de loin. Mais c'est gratos alors on fait pas la fine bouche. Plus d'infos →

Dispo sur PC

• Focus

Et on passe à la vedette de ce billet, le grand, le beau, le magnifique, le tant attendu... Marvel's Midnight Suns. Oui bon, on en fait des caisses, pardon, peu de monde doit réellement l'attendre de pied ferme, mais quand même, c'est édité par 2K, ce n'est pas rien. Mais c'est surtout développé par Firaxis Games, qui est derrière Civilization depuis 2001 et également - et là vous allez comprendre pourquoi on insiste sur le dév - derrière la saga XCOM. Donc pour ceux qui connaissent, bah tant mieux pour eux, et pour ceux qui n'auraient pas encore découvert le pot aux roses, il s'agira bel et bien d'un jeu de type RPG tactique. D'aucuns diraient un XCOM-like, mais il y en a d'autres.

Toujours est-il que si vous êtes amateur du genre et qu'en plus vous aimez les super-héros en slip ou en collants, ce jeu est potentiellement fait pour vous. Et il faudra donc ruser et développer sa stratégie pour progresser sur le terrain et se débarrasser des ennemis, ou plus simplement remplir les objectifs de mission d'ailleurs. Ça se joue au tour par tour, classique, et vous allez adorer faire évoluer vos personnages pour débloquer des compétences permettant de mieux savourer les super-pouvoirs de vos super-potes, le tout animé via ce bon vieux Unreal Engine. De quoi occuper vos soirées hivernales comme il se doit, avec un p'tit Pastis pour rester à bonne température. Bref, sortie prévue le 2 décembre prochain sur PC (Windows), PlayStation 5; PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

• Correctifs, DLC, blabla...