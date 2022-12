Un nouveau pilote Arc améliore grandement les performances DirectX 9 !

Si les Intel ARC ont globalement fait l’effet d’un pétard mouillé faute de finitions logicielles — le support bien meilleur sous Linux donnant des indices du pourquoi — ce n’est pas pour autant que la firme baisse les bras. En témoigne la dernière des bleus : un pilote tout beau tout propre pour cette série. Estampillé 3953, le nouveau venu corrige l’une des plus grandes tares de la gamme : ses performances DirectX 9.

En effet, du fait de l’architecture sortie du chapeau à partir de pas grand-chose, les ARC n’offrent pas de support natif des API DirectX les plus anciennes, particulièrement DirectX 9, pourtant (malheureusement…) encore utilisé par bon nombre de titres tel Counter-Strike : Global Offensive, où les A750 et A770 affichaient moins de la moitié des performances de la concurrence. Hé bien, tout cela va passer au stade du vieux cauchemar, car la nouvelle version améliorerait les performances jusqu’à un facteur 1,8 : pas mal !

Selon les tests réalisés par la firme, CS:GO verrait son taux d’image par seconde bondir de 177 à 318, d’autres titres comme League of Legends, Stellaris, et Starcraft 2 se voient prendre « seulement » 40 % de performances supplémentaires. Malheureusement, les gains ne sont pas uniformes, car Guild of Wars 2 et Payday 2 n’ont quasi aucun changement. Est-ce que ces performances supplémentaires justifient désormais l’investissement que représente un GPU ARC ? La question est délicate, d’autant plus que les XMX cores, dédiés à l’IA, ainsi que l’encodeur AV1 demeurent encore sous-exploité par bon nombre de logiciels professionnels. À vous de juger ! (Source : TechSpot)