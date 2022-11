NVIDIA avait annoncé la RTX 4080 en deux versions : une testiboulée avec 16 Go de VRAM, une autre moins cossue avec 12 Go de VRAM. Nous trouvions ce choix curieux, surtout pour un lancement de produit, nommer deux cartes très différentes sous la même nomenclature relevait de l'erreur technique et de la maladresse. Quelques jours plus tard, NVIDIA annonçait, trop tard pour les partenaires, l'abandon de la RTX 4080 12 Go. Mais techniquement, cette carte existe, avec des specs bien établies, c'est juste qu'elle n'a pas sa place sous le branding RTX 4080. Que va-t-elle devenir ? Eh bien a priori elle a trouvé des parents adoptifs.

Ce serait sous le nom de RTX 4070 Ti, tout simplement, si on en croit kopite7kimi. Il est vrai que la différence de specs entre les deux "RTX 4080" rend la petite de 12 Go pertinente en tant que 4070 Ti, il y a fort à parier que son GPU soit un AD104 complet. Il restera une 4070 à sortir, mais pour quel prix ? Celui de la RTX 3080 à son lancement ? Il y aurait un basculement vers le haut, que seule une concurrence des RX 7900 pourrait juguler. Il se murmure également que cette carte fraichement détectée serait lancée en janvier 2023, ce qui fait sens dans la mesure où le CES approche, et qu'il faudra y faire bonne figure pour la suite, NVIDIA espérant certainement que les stocks d'Ampere auront bien diminué d'ici là.

Pas totalement vrai du coup !