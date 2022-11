Si vous avez en tête de vous monter un mini-PC de bureau sauce Mini-ITX qui saura se contenter de la puce graphique intégrée du processeur, tout en affichant un certain style et possédant une certaine qualité, alors la gamme Chopin d'InWin est une option (difficile à trouver chez nous, certes) à considérer. InWin en a ajouté un à la série, il s'agit du Chopin Max. Ce qui le distingue principalement des deux premiers ? Ni plus ni moins la possibilité d'y caser du ventirad jusqu'à 54 mm de hauteur. Que d'espace, dites !

Cela sera tout juste suffisant pour l'équivalent en taille d'un Wraith Stealth d'AMD ou Laminar RS1/RH1 d'Intel, par exemple un NH-L9i de chez Noctua. Autrement dit, rien de fou et n'espérez pas non plus y caser de l'AIO. La nouvelle version propose aussi de l'USB 3.2 Gen2x2 Type-C, chose assez rare sur un boitier et c'est tout de même assez cocasse de voir que ce p'tit boitier est mieux équipé côté I/O que certaines grandes tours... Enfin, InWin donne aussi un choix de couleur plus important, combinant ce qui était déjà proposé avec le Chopin Pro et le Chopin.

Pour le reste, l'offre est pratiquement inchangée. Le Chopin Max est toujours un ensemble d'acier et d'alu plutôt bien soigné et qui ne propose aucune ventilation mécanique, l'air chaud devra s'échapper naturellement via la grille en mesh occupant la majeure partie du panneau latéral. La carte mère ne pourra toujours qu'être mini-ITX et son slot PCIe x16 sera toujours condamné à ne presque jamais être utilisé, étant donné qu'il n'y a pas de sortie pour celui-ci, le boitier n'ayant de toute façon pas l'espace nécessaire pour une carte graphique. Ceci dit, il eût peut-être été intéressant de proposer une alimentation externe, d'autant plus que celle intégrée est déjà dans un format propriétaire et donc non remplaçable, ce qui aurait sans doute permis de libérer suffisamment d'espace pour une petite carte graphique double slot, telle qu'une RX 6400 ou GTX 1650. Une idée pour un Chopin Ultra ?

Accessoirement, le gain d'espace pour le ventirad se paye un peu côté stockage, il faudra se limiter à du 2,5" de 9,5 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas tellement problématique étant donné que la norme est de 7 mm d'épaisseur pour les SSD SATA. En revanche, dommage d'avoir gardé le même bloc de 200 W, qui pourrait être un peu juste pour les prochains CPU/APU et obligera peut-être à devoir faire l'impasse sur leurs puces graphiques intégrées plus puissantes et qui eurent été parfaites pour ce genre de mini machine. Une unité de 350 W aurait apporté une marge bien plus confortable.

Produit de niche s'adressant à un marché de niche, le Chopin Max n'est pas l'objet le plus abordable en dépit de sa petite taille et de sa contenance de seulement 3,3 litres. Il est d'ores et déjà en vente directement chez InWin pour 129 $. En Europe, on suppute que cela se convertira en 150 €. Caseking commercialise le Chopin Pro pour 157 €, mais il n'est plus en stock, pas plus d'ailleurs que le Chopin toukour vendu pour 120 €.