Sortis respectivement en 2016 et 2017, Uncharted 4: A Thief's End et son spin off Uncharted: The Lost Legacy débarquent sur PC via la compilation Uncharted: Legacy of Thieves Collection, pour le plus grand bonheur des chasseurs de trésors. Et si on ne s'attardera que sur le 4e volet aujourd'hui, on peut d'ores et déjà vous confirmer que le spin off se comporte de la même manière. Sans compter, bien entendu, son contenu en lui-même, avec son magnifique chapitre 4 qui fera saliver les aventuriers en herbe. Mais on ne vous spoilera pas davantage le plaisir de découvrir cet univers luxuriant mêlant action et cinématiques. Passons au test, et notons au passage que le titre propose une option pour le FSR également, pour ceux que ça intéresse.

Et pour ce test, nous avons à nouveau sollicité la RTX 2080 Gaming OC équipant notre bécane de test, en attendant de trouver le temps de monter une 3080 Ti qui attend impatiemment depuis plusieurs semaines de faire parler la poudre. Donc direction les options du jeu, on fait joujou avec les presets et on teste en suivant le Ultra, puis le Low (Faible), en prenant bien soin de stabiliser le frame rate, puis on remet le couvert avec le DLSS.

En fin de vidéo, vous aurez donc un comparatif rapide de ce fameux DLSS tournant avec un preset Ultra et testé dans ses différentes configurations, à savoir en mode Qualité, Équilibré, Performances et Ultra performances. L'ensemble est comparé côte à côte, avec comme référence le preset Ultra seul, sans DLSS. Et les résultats sont... conformes à ce qu'on pouvait attendre d'un portage console, à savoir que les pré-réglages ne montrent que très peu de différences, et que le DLSS permet d'augmenter quelque peu le frame rate. Du grand classique.