Uncharted Legacy of Thieves Collection est le prochain "jeu" Sony à venir sur PC. Si la date reste encore un mystère, le jeu a été référencé sur l'EGS pour une sortie le 19 octobre, également sur Steam pour les allergiques à EPIC. Les développeurs ont communiqué sur le sujet. Premièrement, les "technologies" supportées sont nombreuses, heureusement en 2022, comme le support de l'Ultra Wide pour les moniteurs au ratio exotique, le RGB pour les périphériques Razer, Logitech et Corsair, une interface repensée, et du FSR 2. Il n'a échappé à personne que le DLSS est absent, alors que Sony ne fait pas le distingo entre les deux upscalings. Il n'est pas mentionné pour des raisons de partenariat probables avec AMD, mais le vice boss de Naughty Dog a confirmé sa présence. Pas de mention de ray tracing nulle part.

Les configurations sont correctes mais contemporaines, surtout si vous voulez jouer en UHD et 60 ips.

Un MOT MINIMUM RECOMMANDÉ PERFORMANCE ULTRA KITU Objectif 720p30 Medium 1080p30 High 1440p60 High 2160p60 Ultra CPU i5-4330 ou R3 1200 i7-4770 ou R5 1500X i7-7700K ou R7 3700x i9-9900k ou R9 3950X GPU GTX 960 ou R9 290X (4Go) GTX 1060 ou RX 570 (6 / 4 Go) RTX 2070 ou RX 5700 XT RTX 3080 ou RX 6800 (10 / 16 Go) RAM 8 Go 16 Go 16 Go 16 Go NONOS W10 x64 W10 x64 W10 x64 W10 x64 DÉDÉ 126 Go HDD 126 Go SSD 126 Go SSD 126 Go SSD

C'est quand même cohérent, mais comme toujours ce n'est pas spécialement précis ni exhaustif. La partie processeur inclut du Skylake et du Zen 2, mais part d'Haswell et de Zen 1. Il y a également un gros trou entre la config recommandée et la Performance, nul doute que beaucoup pourront faire du 1080p60 élevé, en ayant un ou plusieurs items plus puissants que ce qui est recommandé. Il ne reste plus qu'à attendre et économiser pour les 50 eurobouliches de ce titre référence.