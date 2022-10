Il y a quelques jours, nous avions vu un test de performance sur PC pour le (double) jeu Uncharted Legacy of Thieves Edition. Pour rappel, ce titre majeur de la ludothèque Sony devrait faire le bonheur des joueurs PC, même s'il tombe mal puisqu'il a en face de lui de gros jeux comme A Plague Tale Requiem pour lequel vous avez un Comptoiroscope à découvrir. TPU a donc repris globalement le même protocole, à savoir 3 définitions d'écran, et une grosse palanquée de cartes graphiques, allant de Polaris/Pascal à RDNA 2 et Ada.

En FHD, on constate encore une fois que les Radeon sont très à l'aise, la RTX 4090 dominant de très peu les débats face à la RX 6900 XT qu'elle doit battre aisément normalement, la RX 6800 XT battant la RTX 3090 de son côté. En QHD, ça se resserre en tête, exception faite de la RTX 4090 qui reprend le large. Enfin, en UHD, si la RTX 4090 fait un gros trou avec l'armada restante du panel, la RTX 3090 arrive à dépasser la RX 6800 XT, mais reste derrière la 6900 XT.

Au final, le constat chez notre confrère est le même que celui qu'on pouvait faire suite au test de GameGPU. C'est pas super optimisé compte tenu de l'âge initial du jeu, datant de 2016, c'est le premier petit faux pas de Sony dans l'incursion PC, mais ça n'enlève rien aux jeux du jour : il faut les faire pour ceux qui n'y ont jamais goûté ! Et voici notre Comptoiroscope maison également ci-dessous :