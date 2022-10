Pour le moment, les designs Armv9 des Britanniques de Arm (surprenant) ne sont pas légion. Il y a un Cortex-X2 pour la performance extrême — toutes proportions gardées, le x86 ayant encore de l’avance —, un Cortex-A710 pour rester au top sans pour autant consommer ; et un Cortex-A510 pour ce qui est de l’efficacité. Visiblement, le bousin a du succès puisqu’une version rafraîchie est sortie en juillet dernier, apportant un peu plus d’efficacité énergétique.

Tout cela semblait bien parti, jusqu’à ce qu’un méchant bug se présente, concernant les instructions utilisant le type de donnée BF16 — la dernière tendance du moment pour le machine learning. En effet, suivant la manière dont le SoC ait été implémenté, il est possible qu’un comportement indéterminé se produit (comprendre que les calculs renvoient n’importe quoi) si les instructions BFMMLA ou VMMLA sont utilisées en même temps sur deux cœurs différents. Or, cette configuration logique du SoC n’est pas accessible de manière logicielle, ce pour quoi Linux va désormais arrêter de présenter le support du BF16, tout bonnement et simplement, quel que soit le modèle — concerné ou non. Notez que les changements ne se limitent — heureusement — pas qu’à cela, et apportent aussi les mesures de performances de la DDR sur les Yitan 710 d’Alibaba, diverses améliorations concernant les primitives atomiques de l’Aarch64 ainsi que bon nombre de correctifs mineurs. Rendez-vous sur Linux 6.1 pour avoir accès à tout cela ! (Source : Phoronix)