Autre semaine un peu curieuse, puisque les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) nous offrent bel et bien du hardware au sein du software. Du dur au milieu du tendre. Du physique dans le virtuel. Du... Bah du matos en gros, avec un Steam Deck en super forme et un kit VR Valve qui est toujours là quelque part dans le tableau, en tout cas très régulièrement. Ah et Cyberpunk est de retour sur le podium, merci la promo à -50%.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 16

Semaine 15 Semaine 14 1 Steam Deck Steam Deck LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 2 Elden Ring Elden Ring Steam Deck 3 Cyberpunk 2077 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Elden Ring 4 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 5 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga Sea of Thieves LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition Preorder 6 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Preorder 7 No Man's Sky Call of Duty®: Black Ops III Valve Index VR Kit 8 DayZ No Man's Sky Sea of Thieves 9 Squad The Elder Scrolls Online - Crown Packs (DLC) Dread Hunger 10 Call of Duty®: Black Ops III Dread Hunger Horizon Zero Dawn™ Complete Edition

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on retrouve notre petit monde habituel par rapport aux semaines précédentes, avec encore un p'tit Elden Ring qui traînassouille, du LEGO un pwal plus frais qui reste présent et surtout les habitués, les indéboulonnables AAA, que ce soit les exclusivités chez Sony ou les jeux chiants sortis dans leur 42e itération. Malheureusement, niveau sorties ça risque d'être plutôt calme dans les semaines qui se profilent...