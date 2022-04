AMD avait lancé la RX 6400 pour les OEM, avant de faire volte-face au mois d'avril et la vendre au détail. Désormais, on retrouve cette référence chez les revendeurs via des modèles partenaires. Pour mémoire, elle a 768 SP, 16 Mio d'Infinity Cache, 4 lignes PCIe 4, 4 Gio de GDDR6 sur bus 64-bit. Clairement, elle est calibrée pour du FHD, il ne faudra pas attendre de miracle en QHD et encore moins en UHD. Ce que l'on se pose comme question, c'est de savoir comment la carte se positionne face à Polaris, Pascal, et même les GTX Turing. On va avoir une réponse dans quelques instants.

TPU a fait le test. Notre confrère a choisi le FHD, le QHD et l'UHD, les deux dernières définitions sont dispensables sur cette gamme de GPU. Il a mis des cartes réellement concurrentes, comme les Polaris 500, depuis la RX 550 à la RX 590, la GTX 1060 6 Go Pascal et les GTX 1650, 1650 SUPER et 1660 SUPER. Ça plus d'autres cartes plus huppées dont on sait qu'elles seront devant comme les RX Vega ou la RX 6600.

En 1080p, la carte se situe juste devant une GTX 1650 et derrière une RX 570 4 Go. Toutes les autres GTX lui passent devant donc, ainsi que toutes les Radeon sauf les RX 550 et 560 dotées de 2 Go de VRAM. En QHD, c'est la même chose, et en UHD, elle passe devant la GTX 1650. Mais déjà, en QHD et UHD, les moyennes sont faméliques, donc inexploitables pour jouer, même de manière occasionnelle, confirmant le FHD comme terrain de jeu favori.

La carte chez Sapphire, low profile