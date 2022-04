Genoa, on en parle pas mal en ce moment. Premièrement, parce que c'est la première famille Zen 4 dont nous avons des détails officiels. Deuxièmement, parce qu'il y a des fuites qui sont les prémices d'un lancement qui pourrait être plus précoce que la version mainstream de Zen 4. Nous avions vu il y a quelques jours un Genoa monté sur son nouveau socket SP5 ou LGA6096, et il faut dire que si vous trouviez le SP3 énorme, le SP5 va vous laisser sans voix !

C'est le gros Genoa qui a été montré, d'abord recto puis verso, ceux qui s'ennuient peuvent toujours tenter une class action contre AMD s'ils arrivent à prouver qu'il n'y a pas 6096 points de contact. Mais une fois le heatspreader enlevé, la photo devient plus intime : on y voit les 12 CCD de 8 coeurs chacun encadrer l'IOD, ou le chiplet I/O, celui qui va devoir gérer les échanges entre les CCD, les requêtes, bref tout le binz qui va lui donner du boulot. Ce sample, avec ses 96 coeurs et 192 threads au maximum (les versions EPYC les moins puissantes se verront désactiver un ou plusieurs CCD, mais physiquement la ressemblance sera la même). Aussi, l'IOD mesure 397 mm², soit moins que les 416 mm² des EPYC Milan en Zen 3, tandis que chaque CCD Zen 4 de 8 coeurs mesure 72 mm², soit 8 mm² de moins que chaque CCD Milan. Le paradoxe, en apparence seulement, c'est que le SP5 est 37 % plus gros que le SP3, ce qui a permis de coller bien plus de CCD dessus, +50 % !

C'est quand même bien gros tout ça, mais ça doit envoyer du pâté de qualité, peut-être aurons nous la chance d'en voir le test chez Anandtech ou Phoronix, souvent samplés pour ces tests hors norme ! (Source)