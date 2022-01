S06E04 • 24 janvier - 30 janvier 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Dread Hunger est sorti de son early access mercredi 26 janvier et a été développé par Dread Hunger Team. Jeu de survie multi en coop dans lequel vous devrez identifier les traitres, car ils vous pourrissent la vie, ces traitres... Plus d'infos → Dispo sur PC

Mortal Online 2 est sorti de son early access mardi 25 janvier et a été développé par Star Vault AB. Un Meuporg en vue à la première personne, dans un univers fantasy... Bon, ça sent le déjà vu, mais laissez-lui une chance à ce bougre. Plus d'infos → Dispo sur PC

Rugby 22 est sorti jeudi 27 janvier et a été développé par Eko Software. Un jeu à réserver aux amoureux du ballon ovale et qui préfèrent le BO plutôt que l'Aviron. Voilà, c'est dit, tant pis si le mythe s'effondre. Plus d'infos →Dispo sur PC/PS4/XBX/XB1

Serious Sam: Siberian Mayhem est sorti mardi 25 janvier et a été développé par Croteam & Timelock Studio. Sam ne rigole toujours pas, et il revient une fois dans ce standalone en lien avec l'épisode 4 sorti il n'y a pas si longtemps. Mais bon, ça défoule toujours autant. Plus d'infos → Dispo sur PC

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est sorti vendredi 28 janvier et a été développé par l'incontournable Naughty Dog. Bon OK, ça sort sur PS5 pour l'instant, mais ça va venir bientôt sur PC, donc on pose ça là parce que c'est quand même du bon gros jeu qui divertit. Plus d'infos → Dispo sur PS5/PC(soon)

• Focus

Il reviennent pour de bon, cette fois, The Settlers préparent leur retour. Rendez-vous compte, le premier opus de cette saga est sortie n 1993, développé à l'époque par Blue Byte (pas de jeu de mots, pas de jeu de mots, pas de jeu de mots...) et édité par Ubisoft. Puis Ubi a racheté le studio en 2001 et cela fait maintenant plus de 10 ans qu'un épisode est sorti. Il était temps de corriger le tir, car les fans de la première heure sont toujours là, armés de leur souris à boule, sur leur chaise de jardin, affutés devant leur moniteur CRT. Blague à part, on appréhende un peu la réception de ce nouveau titre face à la concurrence actuelle et/ou moderne, toujours est-il que ce reboot The Settlers aura toute notre attention à sa sortie.

Rappelons tout de même que c'est un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel vous devez construire des trucs et vous développer grâce à vos colons. Donc ouais, il va y avoir de la concurrence avec le dernier Age Of qui est sorti, c'est clarinette, d'autant qu'on aura du solo et aussi un mode multijoueur jusqu'à 8, évidemment. Notons que le jeu tournera avec le moteur Snowdrop à priori, même si on ne s'attend pas à un canon de beauté, le genre RTS ne le nécessitant pas forcément. Bref, rendez-vous pris le 17 mars prochain pour une sortie sur PC, of course.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Batman: Arkham Asylum GOTY Edition

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /22 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 4 février 2022 à 20h.