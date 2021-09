Un nouveau Predator X27 se dessine à l'horizon chez Acer. Il se nommerait plus précisément Predator X27 S, successeur du Predator X27 premier du nom et de sa révision X27 P, et il est apparu avec presque toutes ses caractéristiques sur le site du revendeur chinois Taobao (qui fournit relativement souvent des informations assez valides sur des produits à venir). Un peu d'histoire tout d'abord pour commencer, avec celle du Predator X27 qui faisait partie des premiers écrans 27" 4K UHD 144 Hz avec un module G-Sync et un rétroéclairage FALD - l'autre était le PG27UQ d'ASUS, son clone technique. Une paire d'écrans qui avait beaucoup fait parler d'elle, pas seulement pour le statut de vitrine technologique de l'époque et leur étiquette élitiste, mais également par leur usage du chroma subsampling 4:2:2 pour contourner la limitation de la bande passante du DisplayPort 1.4 et la présence d'un ventilateur essentiellement pour refroidir le module G-Sync de NVIDIA. En 2019, Acer avait introduit un X27 P, une révision qui ajoutait uniquement le support du Variable Refresh Rate via HDMI au module G-Sync, le reste était identique.

Heureusement, le Predator X27 S devrait corriger un bon nombre de défauts et de manque des deux écrans précédents, tout en améliorant d'autres points. Il conserverait une dalle IPS, mais cette fois-ci complétée par un rétroéclairage FALD à base de Mini-LED sur 512 zones, avec une luminosité en pointe supérieure ! Elle serait également plus rapide, puisque le temps de réponse passerait de 4 ms à 0,5 ms GTG dans le meilleur des cas. De même, la dalle moulinerait nativement à 144 Hz et pourra être poussée à 160 Hz. Exit également le module G-Sync (encore un signe que la solution matérielle de NVIDIA semble destinée à disparaître depuis l'apparition du G-Sync Compatible, quoi qu'en dise le Caméléon) et logiquement adieu la ventilation, et place à l'adaptive-sync inclusif, y compris pour les nouvelles consoles, le HDMI 2.1 étant a priori de la partie ! L'absence de module G-Sync pourrait aussi s'expliquer par son incompatibilité dans sa version existante avec le HDMI 2.1, sans que l'on sache si NVIDIA en a prévu une nouvelle. Enfin, le DisplayPort 1.4 serait cette fois-ci compatible Display Screen Compression, ce qui permettra à l'écran de fonctionner en 4K UHD @160 Hz en 10-bit sans avoir besoin d'effectuer un sous-échantillonnage de la chrominance comme sur les modèles précédents.

Taoboa suggère un date d'arrivée en mars 2022, mais dans le monde de l'écran les emplois du temps sont habituellement très flexibles, et certainement d'autant plus en ce moment. On ne sait pas non plus combien le X27 S pourrait bien coûter. L'absence d'un module G-Sync laisse l'espoir d'un tarif meilleur, espoir que la présence de Mini-LED, d'un FALD 512 zones et de HDMI 2.1 se charge toutefois de balayer dans la foulée... (Source)