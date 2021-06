S05E24 • 14 juin - 20 juin 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Luna's Fishing Garden est sorti mercredi 16 juin et a été développé par Coldwild Games et illufinch. Détendez-vous, pêchez un coup. Car ici, il n'est question que de ça et d'aménagement de votre jardin, aucune prise de chou. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Tux

Police Simulator: Patrol Officers est sorti en accès anticipé jeudi 17 juin et a été développé par Aesir Interactive. Sans aucun message politique (please), on vous demande ici de dresser des PV et, seulement après, vous pourrez gravir les échelons de la hiérarchie policière. Plus d'infos... Dispo sur PC

Red Solstice 2: Survivors est sorti jeudi 17 juin et a été développé par Ironward. RPG tactique en temps réel, combattez des hordes de mutants et sauvez l'humanité. Jouable en solo ou jusqu'à 8 en ligne. Plus d'infos... Dispo sur PC

Spellcaster University est sorti de son early access mardi 15 juin et a été développé par Sneaky Yak Studio. Gérez votre école de magie avec votre deck de cartes. Formez vos magiciens et repoussez les Orcs. La base. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS

Wildermyth est sorti mardi 15 juin et a été développé par CWorldwalker Games. RPG avec des combats au tour par tour dans un univers charmant, il vous faudra néanmoins lire la langue de Shakespeare pour en jouir. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Tux

• Focus

Franchise à succès, Monster Hunter hante nos consoles et PC depuis respectivement 2004 et 2007. Eh bien ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'un nouveau titre vient rejoindre la grande famille des chasseurs de monstres, et il s'intitule Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Inutile de préciser que c'est encore et toujours Capcom qui s'occupe de son bébé, en revanche, précisons qu'il s'agit là d'une série dérivée qui ne s'inscrit pas dans la lignée principale des jeux MH. Oubliez donc le côté hack'n slash pour mieux revenir à un RPG plus traditionnel, avec des combats au tour par d'ailleurs (NDLR : supposition à l'heure où est publié ce billet, mais supposition+++ quand même vu que c'était le format du 1er volet).

Le roster promet d'être étendu, avec notamment pas mal de monstres de Monster Hunter: World, et ce nouvel opus devrait logiquement s'inscrire comme étant une suite au premier Stories sorti en 2017 sur 3DS. Car s'il est bien une chose qu'on apprécie, c'est que Capcom fasse l'effort de porter le jeu sur PC, en plus de la version Switch qui ne surprendra personne. Pour les curieux ou plus simplement les amoureux de cette prolifique franchise, rendez-vous le 9 juillet prochain pour en découdre.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Baba Is You

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 25 juin 2021 à 20h.