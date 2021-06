Ces prochaines 48h réserveront des offres particulières pour les clients Amazon Prime. Si vous n'êtes pas inscrit au programme, l'enseigne propose un mois d'essais à tous les services que cela englobe. Et si vous êtes client Freebox Delta, le service est inclus dans votre abonnement ! Dans ce billet nous allons recenser tous les bons plans disponibles.

Quoi de mieux que du stockage pour se mettre en jambe ? Le MX500 1To de chez Crucial passe sous les 80 € à cette occasion et pour les membres Prime uniquement. Nous sommes à un peu moins de 0,16 € du giga pour ce modèle capable d'atteindre 560/510 Mo/s en débits séquentiels (Lecture/écriture) et plus de 90K IOPS en accès aléatoires. Il est équipé d'un contrôleur Silicon Motion SM2258 et de puces NAND Micron 64 couches TLC. La garantie est de 5 ans ou 350 To d'écriture au total sur cette période. La bestiole est à 78,99 € chez Amazon, et l'offre disponible via notre lien.

Vous êtes plutôt NVMe et vous cherchez du stockage pur ? Le P2 d'un téra voit également son prix passer sous les 80 €. Aux manettes, un contrôleur Phison PS5013-E13T et de la NAND 3D TLC maison, sans cache DRAM. Vous disposez cependant d'un cache SLC qui fera perdre en performances lorsqu'il sera saturé. Les débits séquentiels sont assez bons avec 2400 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. L'endurance est donnée pour 200 TBW et la garantie est de 5 ans. Le lien est juste en dessous si vous êtes intéressés.

Le P5 est bien plus performant profite lui aussi d'une remise. Affiché à 108,99 €, il est bien mieux armé : contrôleur DM01B2, puces NAND TLC à 96 couches et cache LPDDR4 de 1 Go en plus du cache SLC dynamique. Les débits séquentiels sont annoncés à 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. L'endurance passe à 300 TBW et la garantie reste de 5 ans. Notre lien est juste en dessous si l'offre vous intéresse.

Chez Crucial, ça rame aussi, mais pas là ! Nous trouvons de belles remises sur les Ballistix Max équipés de puces C9BLH plutôt dociles. Les 16 Go, cadencés à 4000 MHz C18 sont à 109,99 € par exemple, alors que le kit cadencé à 4400 MHz C19 est à 139,99 €. ça marche fort si votre contrôleur suit, mais la marge d'overclocking est finalement assez faible compte tenu de la fréquence déjà élevée des kits. Petit reproche fait à cette série, des profils XMP assez pauvres en optimisation (2666 MHz C20 1.2V par exemple). Si votre machine tient la route, nos liens suivent.

Du côté de chez Samsung, le 980 Pro d'1 To bénéficie d'une belle remise à cette occasion. Pour moins de 160 €, vous trouverez l'un des meilleurs SSD NVMe PCIe 4.0 du marché : contrôleur Elpis, V-NAND 3-Bit à plein de couches, cache LPDDR4 de 1 Go. Les débits séquentiels annoncés sont de l'ordre de 7000/5000 Mo/s en lecture et écriture, et les accès aléatoires à 1000K IOPS dans les deux sens. L'endurance est de 600 To ou 5 ans de garantie. Vous le trouverez à 159,89 € via notre lien tout chaud.

Vous cherchez un grand boîtier ? Le Corsair 5000D Airflow est à 115 € durant le Prime day. Nous l'avons testé en janvier dernier et il avait obtenu nos faveurs malgré une ventilation qui manquait de patate. L'ensemble reste particulièrement soigné, l'équipement et correct et surtout l'engin profite d'un intérieur modulaire pour optimiser votre aération si besoin. À 115 €, c'est une bonne affaire et notre lien est juste en dessous.