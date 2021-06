no ragotz

Si les Chromebooks n’ont pas connu un franc succès au sein de nos frontières européennes, le constat est loin d’être le même dans le pays de l’oncle Sam, où les machines se sont plutôt bien vendues. En particulier, avec la pandémie, les ventes du segment ont explosé, avec une croissance annuelle de 274,6 % entre Q1 2020 et Q1 2021.

De ce fait, les grands noms du logiciel commencent à sérieusement zyeuter de ce côté-là — il faut dire que la base matérielle, un Linux sur un CPU le plus souvent x86 peu gourmand, a de quoi être compatible avec une partie des produits préexistants des firmes. En particulier Steam, qui, en grand absent de la scène mobile en matière de boutique d’applications, serait prêt à faire dans peu de temps ses premiers pas sur les machines du tout-puissant Google.

En attendant, nous sommes toujours sans nouvelles du modèle spécial CDH...

À ce sujet, des bruits de couloirs tournaient déjà depuis un certain temps, notamment avec l’apparition du mode jeu ; les espoirs quant à des modèles reposant sur un APU AMD — et donc un iGPU plus couillu — ou un SoC Tiger Lake intégrant une partie Xe. Cette fois-ci, la fuite provient d’une source proche de l’affaire, affirmant du recrutement sur une équipe nommée « ChromeOS Steam Launch Team » dans une optique de test de jeu, qu’il s’agisse de compatibilité ou de problématiques de performances.

L’intérêt serait double pour Valve, maison-mère de Steam : d’une part, partager une partie du développement de sa couche de compatibilité (Proton ou affilié), avec Google, et ainsi nouer un partenariat prolifique ; mais aussi, tout simplement, étendre sa domination à d’autres écosystèmes que le jeu PC. Reste à voir le succès de la chose, d’autant plus que le Play Store est déjà disponible sur ces machines, et que Google pourrait y voir une concurrence loin d’être bienvenue. Affaire à suivre ! (Source : BoilingSteam)