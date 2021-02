L'AIO et le watercooling custom se sont tellement démocratisés qu'on en oublierait parfois presque que les ventirads existent et sont toujours des options parfaitement valables pour refroidir nos CPU, sauf peut-être les plus gros qui bénéficient tout de même de moyens de dissipation plus conséquents. Noctua n'a toujours pas mis d'eau dans son vin ni de loupiottes dans son hardware, et persiste à nous proposer du bon vieux ventirad pour les besoins de chacun.

Alors que son offre est traditionnellement située tout en haut de la fourchette des prix, le constructeur compte prochainement introduire son tout premier ventirad Redux, qui sera à cette partie du catalogue Noctua ce que les ventilateurs Redux ont été à l'autre, à savoir une offre "réduite", sans superflus, et abordable, mais avec les mêmes technologies déjà éprouvées de la maison.

En l'occurrence, le premier devrait être un NH-U12, basé sur le célèbre NH-U12S de la marque et qui sera monté d'un NF-P12 Redux (ou d'un deuxième, en option), au lieu d'un NF-F12. Un prototype avait été montré lors du Computex de juin 2019 - en même temps que le fameux gros machin fanless, toujours au programme également. Une fois n'est pas coutume, la marque aura véritablement pris son temps pour lancer le produit, sans toutefois oublier que les roadmap ont quelque peu été chamboulés en 2020 par vous-savez-quoi.

En tout cas, le mini teasing partagé l'autre jour sur le compte Twitter de la marque suggère qu'un lancement est enfin imminent... si tout se déroule comme prévu ! Certes, ce n'est pas le type de hardware qui provoquera le plus d'excitation, mais vu l'actualité on ne fera certainement PS la fine bouche et ceux qui sont sur le marché pour un ventirad performant et doux avec le porte-monnaie seront sûrement intéressés de voir ce que ça donne. On ne sait pas pour l'instant si plus d'un seul modèle est prévu, il faut dire qu'un NH-D14 ou D15 Redux ne serait certainement pas pour déplaire non plus.