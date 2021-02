S05E05 • 1er février - 7 février 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Blue Fire est sorti jeudi 4 février et a été développé par ROBI Studios. Petit jeu d'aventure et de plateforme en 3D qui rappelle un peu Zelda par moments, comme souvent avec ce genre de jeux. Mais c'est mignon tout plein. Plus d'infos... PC/NS

Kyvir: Rebirth est sorti en accès anticipé lundi 1er février et a été développé par Dawnblaze Entertainment. Un petit rogue-lite sympathique avec un système de combat à base de cartes, le fameux deck-building... Plus d'infos... PC/MacOS

Psycholonials est sorti jeudi 4 février et a été développé par Andrew Hussie. Attention, jeu bizarre... Deux influenceurs créent un nouveau réseau social, le tout mis en scène dans un roman graphique perturbant et perturbé. Plusieurs chapitres sont programmés. Plus d'infos... PC/MacOS/Linux

Trois royaumes : Le dernier seigneur de guerre est sorti jeudi 4 février et a été développé par LongYou Game Studio. Jeu de stratégie au tour par tour, c'est de l'indé, c'est chinois, ça cause des trois royaumes, et visiblement c'est également traduit en français. Plus d'infos... PC/MacOS

Valheim est sorti en accès anticipé mardi 2 février et a été développé par Iron Gate AB. Jeu de survie en monde ouvert, jouable en solo mais qui exprime son potentiel en coopération en ligne jusqu'à 10 joueurs. Le tout dans un environnement typé viking. Plus d'infos... PC/Linux

• Focus

Près de 14 années après sa sortie originelle, Prince of Persia : Les Sables du Temps est de retour dans un remake qui s'annonce... eh bien qui s'annonce comme une bonne partie des remakes modernes, visiblement. Mais ne jugeons pas trop vite, vous aurez tout loisir de zieuter le trailer ci-dessous pour faire une première idée, sachant qu'on ne voit pas tant de chose que ça mais que, d'un autre côté, un trailer est censé donner envie. Bref, ne jugeons pas.

« Au cœur des sables brûlants de la Perse ancienne, il existe une légende antique, née lors d'une époque dominée par le mensonge et le sang. Attiré par les sombres pouvoirs d'une Dague magique, un jeune prince s'apprête à déchaîner un pouvoir maléfique sur son royaume prospère. ». Bon, dis comme ça, ça fait envie, enfin pour ceux qui ne connaissent pas déjà, évidemment. Et on reste donc sur un combo jeu d'action-aventure mêlé à des phases de plateforme et la possibilité de "rembobiner" le temps pour éviter une mort atroce et/ou ridicule. Partagés entre la nostalgie, le souvenir agréable de ce jeu sorti en 2003 et la curiosité, on ne peut que vous conseiller d'attendre que ce remake débarque officiellement, et c'était prévu pour le 18 mars prochain au moment d'écrire ces lignes. Entretemps, les développeurs (ou Ubi) ont décidé de le repousser à une date indéterminée, sale coup pour les fans. Précisons d'ailleurs que ce titre d'Ubisoft sera disponible sur Ubisoft Connect (ex-Uplay), Epic Games Store, PS4 et Xbox One. Pas de Steam, ni de consoles de dernière génération au programme. Et pas de Switch... Bref, ne jugeons pas.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Psychonauts in the Rhombus of Ruin

Pour participer : soyez inscrit au CDH et intégrez le mot "kadal" dans votre ragot.

Clôture des participations : vendredi 12 février 2021 à 20h.