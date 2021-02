Il y a quelques semaines, on découvrait que certains constructeurs de cartes graphiques allaient proposer la série Ampere sous la forme de cartes mini-ITX. C'est quasiment exclusivement la RTX 3060 qui se verra déclinée sous ce format, il faut dire que sa consommation devrait être douce avec 170 W, et la présence des 12 gigots de GDDR6 risquent de lui octroyer un intérêt certain pour quiconque vient d'une GTX 1060 d'origine Pascal. On a vu MSi, Gainward et Palit, et il faut dire que ça manque d'originalité, la seule résidant dans le look de la carlingue. Vous pouvez retrouver ces infos sur ce billet.

Eh bien PNY rejoint la joyeuse troupe, avec une carte dont le look est un clone de la carte signée Gainward, preuve que ça se fournit chez le même gus. Le nom ? PNY RTX 3060 XLR8 Epic-X RGB. Vous l'avez compris, même dans ces 17 cm, PNY a réussi à coller des LED, sur la tranche pour illuminer le logo Geforce RTX. Hormis les 12 Go sur la boîte, pas d'info en plus que ce qui est déjà su. Il n'y a toujours pas de date précise pour le lancement, Nvidia ayant dit fin février au CES, les rumeurs évoquaient le 18 février. La disponibilité ? Probablement chaotique eu égard au marché actuel. (Source VDCZ)