Cyberpunk 2077 est le prochain titre phare du studio CD Projekt Red, cependant les éternels reconduits de sa date de sortie commencent à légèrement attaquer la patience des fans du genre, puisque les jeux AAA autour de l'idéologie cyberpunk sont rares, même si de grands titres sont sortis ces dernières années, comme les Deus EX ou le récent Watch Dogs Légion. Or, ici nous avons le droit à un projet plus ambitieux avec un RPG de grande taille, une immersion de qualité et des graphismes de dernière génération selon les promesses de l'éditeur. Mais pour l'instant, il faudra prendre notre mal en patience et attendre encore quelques semaines avant de découvrir cet univers.

En attendant, nous vous transmettons la vidéo de la chaîne YouTube Nota Bene, qui présente les origines et les liens avec l'Histoire du jeu. Car non, tout n'a pas été inventé dans Cyberpunk 2077, et il reste intéressant pour notre culture personnelle de voir comment durant le 20è siècle, certains mouvements comme le transhumanisme ont pu étoffer notre imaginaire et la science-fiction. Cela permet aussi de rappeler que très souvent, la science-fiction contient de bonnes parts de vérité et de vrai, bien que très souvent il s'agit d'exagérations sur nos sociétés contemporaines. Sur ce, bon visionnage et profiter de ce point culture avec Benjamin, qui est tout autant fan de jeux vidéo que d'histoire.