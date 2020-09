Pendant que les foules s’extasient ou restent sur leur faim devant les hordes presque journalières de GeForce RTX 30 des partenaires de Nvidia, après l’annonce de celui-ci de son architecture Ampere gaming, un peu avant qu’Intel avait ouvert sa cage pour laisser sortir Tiger Lake en étant accompagné d’un nouveau logo, voici que déboule aussi un Jasper Lake beaucoup plus terre à terre que tout ce beau monde ci-dessus.

Il s’agit de la génération de Pentium et Celeron qui succédera très prochainement à la famille Gemini Lake (Refresh) à base de Goldmon Plus et le fera sur les bases de la microarchitecture Tremont au bon 10 nm. Pour redécouvrir un peu les détails techniques et particularités du nouveau machin, c’est cette brève qu’il faut relire. Retenons surtout que le boost de performance s’annonce assez sympathique pour ces processeurs basse-consommation dédiés aux tablettes et petits PC, dont voici les 6 premières références dévoilées en exclusivité par FanlessTech :

Intel - Desktop Coeurs/Thread Fréquence base/boost Cache L2 iGPU Pentium Silver N6005 4/4 2,0/3,3 GHz 4 Mo UHD Graphics Celeron N5105 4/4 2,0/2,8 GHz 4 Mo UHD Graphics Celeron N4505 2/2 2,0/2,9 GHz 4 Mo UHD Graphics Intel - Mobile Coeurs/Thread Fréquence base/boost Cache L2 iGPU Pentium Silver N6000 4/4 1,1/3,1 GHz 4 Mo UHD Graphics Celeron N5100 4/4 1,1/2,8 GHz 4 Mo UHD Graphics Celeron N4500 2/2 1,1/2,8 GHz 4 Mo UHD Graphics

En se repenchant rapidement sur les caractéristiques de la dernière tournée de Celeron et Pentium Gemini Lake Refresh, on constatera d’emblée qu’Intel n’a prévu aucune folie sur les caractéristiques techniques "commerciales" des références. On retrouvera grosso modo les mêmes configurations qu’avant avec des fréquences un poil plus élevées. En somme, le gros des avancées sur ce segment est donc essentiellement à attendre de la nouvelle architecture Tremont et de l’utilisation d’un procédé 10 nm au lieu de l'increvable 14 nm. A priori, Jasper Lake devrait commencer à débarquer dans les laptops et mini-PC (fanless) en entrée de gamme dès les premiers mois de 2021.