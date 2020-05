S04E19 • 4 mai - 10 mai 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Black Book: Prologue est sorti en accès anticipé mardi 5 mai et a été développé par Morteshka. Tellement de choses à dire sur ce jeu, et tellement peu de place... C'est un jeu d'aventure mêlé de RPG dans lequel vous incarnez une jeune sorcière, avec un système de cartes pour les combats. Matez donc les images ! La page Steam...

Close to the Sun est sorti mardi 5 mai et a été développé par Storm in a Teacup. Après un passage sur consoles, ce jeu d'horreur à la première personne arrive sur Steam. Si vous n'aimez pas les promenades en mer, passez votre chemin. Idem pour les monstres qui font salir le caleçon d'ailleurs... La page Steam...

Drift 21 est sorti en accès anticipé sur Steam jeudi 7 mai et a été développé par ECC Games. Difficile de faire plus parlant comme titre pour un jeu de drift. Car oui, votre objectif est de faire glisser votre bolide le plus vite possible, après l'avoir customisé à fond, bien entendu. Le site du jeu...

Someday You'll Return est sorti mardi 5 mai et a été développé par CBE software. Alors certes, le jeu est en anglais, mais ceux qui le peuvent, vous profiterez d'un jeu d'horreur psy sympathique (oui oui) à travers les bois et en vue à la première personne. Le site du jeu...

Spirit of the North est sorti sur Steam jeudi 7 mai et a été développé par Infuse Studio. Vous aussi, signez le pacte des loups et... euh, wait... Bon enfin vous incarnez quand même un renard dans ce jeu d'aventure qui vous fera traverser moult péripéties. La page Steam...

• Focus

Suite à un report alors qu'il était initialement prévu pour 2019, voilà que Desperados III ne va plus tarder à rejoindre nos bibliothèques Steam. En effet, la sortie du titre est désormais officielle et se fera le 16 juin prochain sur PC, mais aussi sur PS4 et XBox One. Si certains se souviennent peut-être du premier titre Desperados: Wanted Dead or Alive sorti 2001, voire de ses deux suites, sachez que le développeur originel Spellbound Software a malheureusement fermé ses portes en 2012. Mais la relève est assurée puisque Mimimi Productions s'est occupé de ce petit "revival" de la franchise. Sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle étant donné que c'est ce même studio qui est derrière l'excellent Shadow Tactics: Blades of the Shogun sorti il y a (déjà) quatre ans.

Donc sur le principe, on retrouve les bases de Desperados, à savoir un jeu de stratégie ou plutôt de tactique en temps réel, toujours dans un univers à la sauce Western, jouable uniquement en solo (pour l'instant ?) et avec cette vue bien caractéristique qui le caractérise. D'un point de vue scénaristique, l'histoire se déroule avant celle du tout premier jeu Desperados, et il faudra donc que John s'allie une nouvelle fois avec des coéquipiers ayant chacun sa spécialité pour mieux appréhender les niveaux et préparer l'assaut. De bonnes heures de jeu en perspective.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Dragon's Dogma: Dark Arisen



Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 15 mai à 20h.