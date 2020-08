Hier était un grand jour pour Microsoft. Flight Simulator 2020 était lancé, et il a soufflé le chaud et le moins chaud. Unanimement, le jeu est reconnu comme étant très beau, et même assez bluffant de réalisme. Ceux qui ont décidé de choisir, du fait de leur (bonne) connexion de jouer en mode "online", ont pu voler aux endroits qu'ils connaissent et reconnaitre très aisément les lieux et bâtiments. Ceux qui ont choisi le mode "offline", du fait de leur faible connexion internénette, ont moins d'exactitude dans la reproduction des lieux, mais ça reste très beau. Autre point à mettre au crédit, le jeu est globalement stable et les crashes sont presque inexistants selon les feedbacks. Ça, c'est pour le positif, et un clin d'oeil aux bordelais d'Asobo.

Au rayon des choses qui fâchent, la première est que le jeu est très demandeur en ressources. On le savait déjà par les retours de ceux qui avaient accès à la bêta fermée. Par contre techniquement, on a eu droit à des soucis. Le premier concernait les versions Deluxe et Premium Deluxe achetées via Steam. Les utilisateurs se retrouvaient avec le contenu de la version standard, ça fait cher le bug ! En fait, ça provenait de la Raymonde qui n'attribuait pas les bonnes licences aux comptes MS liés lorsque Steam lui remontait les achats. Dans la journée, la chose fut réparée.

Autre souci, qui relève du bon sens. Lorsque vous lancez le jeu via Steam, il vous est indiqué que vous disposez de deux heures pour vous faire un avis, et que c'est le temps de réflexion maximal avant de demander un remboursement. Le souci, une fois que le jeu est lancé, le compteur débute. Et une fois lancé, le jeu télécharge plus de 90 Go de données. Et là, si vous n'avez pas la fibre, vous explosez les deux heures, et donc vous n'êtes plus en capacité de demander le remboursement. Avec la fibre à 1000 MBits, cela prend entre 30 et 50 minutes, les serveurs de Microsoft pour le jeu n’étant pas au niveau de ceux de Steam (suffit d'installer un gros jeu sur votre compte UWP pour voir qu'il n'exploite pas la totalité du débit disponible). Avec un ADSL à 1 ou 2 MBits, ça prend des heures interminables. Ce dernier point n'est pas corrigé et la situation reste ambigüe. Dommage ! (sources diverses)