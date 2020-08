Lian Li continue sur sa lancée d’un Lancool II Mesh plutôt sympathique et intéressant si c'est un boîtier bien ventilé qu'il vous faut, et nous présente aujourd’hui ses UNI FAN SL120 ! « UNI » évidemment pour « unis », pas « université », Lian Li ayant retravaillé à sa sauce le concept d’une ventilation fusionnée dans un même « cadre » monobloc comme l’on fait certains constructeurs.

En pratique, le SL120 est toujours bel et bien un ventilateur individuel PMW de 120 mm, disponible en noir ou blanc, avec son propre diffuseur RGB bardé de 32 LED, un cadre en aluminium sablé et des caoutchoucs anti-vibration dans chacun coin. Il possède un roulement hydrodynamique, est conçu pour fournir une pression statique élevée de 2,54 mmH2O en moulinant entre 800 et 1900 tr/min, le tout avec nuisance sonore théorique évaluée entre 17 et 31 dBA. Jusque là, rien d’extraordinaire, si ce n’est l’aspect très premium et plutôt réussi, assez peu commun sur ce segment.

La grande particularité, c’est que chaque SL120 est interconnectable sans câbles grâce à un nouveau système de pins quick-connect permettant un fonctionnement façon daisy-chaining ! Il suffit ainsi de les glisser les uns dans les autres, jusqu’à 4 au maximum par grappe, puis d’attacher le module câble chargé de recevoir alimentation et signal à l’un des ventilateurs en bout de chaîne, et dont les deux câbles se brancheront sur le contrôleur UNI FAN capable de gérer jusqu’à 16 ventilateurs de cette manière. Ensuite, la gestion de la ventilation s’effectuera au choix via le logiciel L-Connect ou directement par la carte mère.

Il faut reconnaitre que l’idée est rafraichissante, enfin un peu d’innovation dans le monde figé de la ventilation ! Sinon, elle a au moins le mérite de réduire sensiblement le câblage, un vrai point noir surtout depuis la multiplication des appareils ARGB qui imposent facilement une quantité de câbles assez frustrante pour peu que vous en ayez plusieurs dans la tour. En sus, Lian Li semble aussi avoir réalisé un travail très propre dans la conception du SL120, à voir si cela se ressent aussi en pratique et à l’usage.

Sans surprise, les prix sont relativement élevés, comptez 24,90 € pour l’unité ou 79,90 € pour le pack de 3 + contrôleur, mais pour une fois cela paraitrait presque justifié, à condition aussi qu’il fasse ses preuves sur les bancs de tests. Le SL120 sera disponible début septembre chez les revendeurs partenaires habituels.