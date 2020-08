Après des Vigor GK70 et Vigor GK80, MSI remet le couvert avec un Vigor GK50 Elite, bien dans l’air de temps. Qu’est-ce que nous entendons par là ? Hé bien, la grande mode des claviers mécaniques est aux switchs low-profile (RGB si possible), permettant d’afficher toujours plus de finesse tout en conservant les sensations de frappe préférables aux traditionnels membranes et ciseaux.

Nous retrouvons ainsi un bousin en alimunium brossé qualité aéronautique se branchant en USB 2.0, un rétroéclairage RGB personnalisable au moyen du Dragon Center supportant les classiques 16,8 millions de couleurs, un câble aux connectiques plaquées or de 1,8 m, et une masse totale de 1 180 kg. Rajoutez à cela le N-Key Rollover et l’anti-ghosting — clavier pour joueur oblige, et vous voilà parés... à condition d’avoir départagé les Kailh Box White des Kailh Blue : les deux sont cliquants (équivalent aux Cherry MX Blue), mais le premier affiche une durabilité de 80 millions de frappes contre 50 millions pour le second, ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière (IP56), du fait de la "boîte" entourant le mécanisme.

Ce n’est pas tout : la firme a également sous la main une souris, nommé Clutch GM08, basée sur un capteur PixArt PAW 3519 affichant 3 200 DPI. Pour le reste, rien de bien foufou, les LED ne sont que rouges, les 6 boutons affichent une durabilité de 10 millions de clics pour une masse non communiquée. L’idée est ici claire : proposer du matériel abordable, quitte à restreindre les fonctionnalités. Reste à voir si la clientèle sera séduite...

Pour ce qui est de la disponibilité, les premiers exemplaires sont déjà disponibles chez les revendeurs les mieux pourvus, pour un prix de 89,99 € pour le GK50 ELITE (quel que soit le switch, ce qui rend assez caduque la présence des Kailh Blue), 24,99 € pour la Clutch Gaming GM08, sachant qu’un repose-poignet nommé WR1 à base de mousse à mémoire de forme et de lycra est également achetable, pour la bagatelle de 24,99 € également. Vous avez toujours du mal à vous décider ? Pas de panique, le GK50 sera bientôt en test sur le banc du comptoir !