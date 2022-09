Microsoft a mis à jour le jeu, via ASOBO, Flight Simulator en version 1.27.21.0. Un des apports de cette mouture est le DLSS 2. C'est le 2.4.12 qui officie, et son arrivée est importante puisque c'est le premier upscaling qui débarque dans ce jeu, exigeant pour les performances comme vous le savez. Aussi, gagner de la patate avec les cartes actuelles reste un bonus dont il serait bien impertinent de se passer. Nous avons voulu voir ce que ça apportait en matière de performances, mais pas que. nous avons procédé à un comparatif visuel, pour voir si ce DLSS était proche tant que faire se peut, du TAA. Débutons par les visuels :

De prime abord, il n'y a quasiment aucune différence. En zoomant, on se rend compte que le TAA fait moins d'aliasing que le DLSS, mais en revanche il élude plus les détails que l'upscaling des verts. En tout cas, le rendu général, sans filtre sharp activé, est globalement le même, pas de flou ou de ghosting (ingame) détecté. S'en passer pour quiconque a une RTX, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais quid des performances justement ? En UHD, preset Ultra, avec une RTX 3080 Ti, on obtient ces scores :

Eh bien on obtient, dans le pire des cas, un boost des performances de 30 %, le mode équilibré étant moins gourmand que le mode qualité, fatalement puisque c'est ce mode qui affiche la meilleure finesse. DLSS 2 offrant un rendu identique au TAA, performances à l'avenant, il n'y a donc pas de raison de bouder cet apport dans ce titre. Dans le cas de cartes moins huppées, nul doute qu'il faudra l'activer pour obtenir une expérience de jeu plus confortable. La messe est dite !