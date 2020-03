Hier, on vous avait parlé de la rustine 2.0.0 du jeu Ghost Recon Breakpoint. Celle-ci améliorait certaines choses du gameplay, mais surtout ajoutait le support officiel de Vulkan. Nous avions testé cela sur une RTX 2080 Ti en 1920x1080, et en 3440x1440, et on avait vu que les gains étaient impressionnants, en plus d'enlever tout stuttering présent auparavant. Toutefois on se posait la question de gains éventuels sur un GPU plus petit. Nous avons donc repris l'intégralité de la configuration, et appliqué le même protocole à une RTX 2060, animée par un TU106 qui peut-être considérée comme un demi TU102, même si les activations et désactivations de certaines composantes ne rendent pas évident ce constat.

Alors voici ce qu'on a obtenu avec cette carte, avec le preset Ultra, avec une moyenne de 4 passes arrondie à l'entier le plus proche. En Full HD d'abord, domaine taillé pour la carte.

On observe un gain tout à fait intéressant, avec une charge CPU diminuée mais une charge GPU en légère hausse. Là aussi, le stuttering a disparu, et il est important de noter qu'en Ultra, et à cette définition, le jeu stipule que toute la VRAM est utilisée, soit 6 gigots. Passons au 3440x1440, qui va demander plus à ce GPU qui est peu à l'aise sur cette définition.

C'est une surprise, tant la RTX 2060 n'aime pas spécialement l'UWQHD. Le jeu annonce 7.1 Go de VRAM utilisé, ce qui ne peut être possible, évidemment. Et pourtant le gain approche les 20%, avec le même comportement CPU et GPU, le premier se voit moins chargé contrairement au second. Au final, c'est donc une confirmation du test d'hier, le passage sous Vulkan est une réussite pour ce jeu, après que les gens aiment ou pas le titre, ça n'a aucune incidence sur le fait que désormais, on attend d'Ubisoft d'en faire de même sur tous leurs titres, et ce dès le lancement !