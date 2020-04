En attendant une vraie nouvelle génération, NVIDIA a réchauffé ses vieilles recettes, et face à une potentielle pénurie de mémoire en GDDR5, le fabricant doit réadapter certains de ses GPU "modernes". Il faut dire que le choix dès le départ de se concentrer sur la GDDR5 pour des raisons d'économie paraissait viable, mais avec le forçage chez les rouges de la GDDR6 sur toutes les versions de Navi, la situation fait que les fabricants de puces mémoires se focalisent plus sur la production de cette dernière, surtout vu les caractéristiques techniques des prochaines consoles de jeux vidéo. Et à l'instar de Inno3D et de Zotac, deux autres fabricants ont annoncé leurs modèles passés à la table chaude spécialement pour les consommateurs avec leurs cartes GTX 1650 à la sauce GDDR6.

Commençons par le plus court avec EVGA. En effet, le fabricant ne prend pas la peine de modifier ses cartes graphiques et fait du réchauffer magnifique, en changeant juste les puces mémoire sans vraiment plus d'efforts que quelques modifications de fréquences en boost. Autant vous prévenir, cela n'aidera pas vraiment les consommateurs dans leurs choix, il faudra rester vigilant sur les dénominations à l'achat.

Vous pourrez comparer les différences sur la page officielle de EVGA

Chez MSI ce sera la même punition au final, peu de différences sont visibles et il faudra faire attention à la mention D6 pour reconnaitre les cartes. En dehors de ces différences, rien ne vous permettra de reconnaitre les différents modèles, à part les fréquences. Ce ne sera pas pour aider le consommateur encore une fois, qui sera le grand perdant dans toute cette histoire.