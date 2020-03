En douce, Ubisoft a mis à jour son jeu Ghost Recon Breakpoint. Celui-ci a moins marché que Wildlands, il souffrait d'une gourmandise énorme, et de micro-lags énervants. Le moteur utilisé, l'AnvilNEXT 2.0 n'a pas la réputation d'être un tendre, on a vu dans Assassin's Creed Odyssey qu'il était quand même bien gourmand. Aussi les développeurs ont bossé en coulisses pour amadouer le bébé. Nous avons donc voulu savoir ce qu'il en était réellement, si cela changeait les choses de passer le jeu de DX11 à Vulkan. Voici le matos utilisé :

Ryzen 3800X @ 4.2 GHz

ASRock X570 Taichi

G.Skill 2x8 Go DDR4 3600 C16

RTX 2080 Ti FE

SSD Samsung 860QVO 2To

CM H500M

Be quiet! Dark Power Pro 11 750W

Regardons les résultats en FHD :

Dès le départ, la claque en énorme, il faut avouer que nous ne nous attendions pas à ça, le boost est énorme, l'accroissement de la charge CPU étant une conséquence directe de l'augmentation du nombre d'images par seconde. Mais ce qui importe également, et qui ne transparait pas dans le graphique, c'est que le micro-stuttering disparait également, c'est flagrant. Passons aux scores en 3440x1440 :

Plus on grimpe dans les bouillies de pixels et plus c'est compliqué pour la carte graphique. Malgré cela, le passage au UWQHD se fait avec les honneurs, les gains sont réels, 25% de mieux avec le même matériel, c'est énorme. En sachant que le mode Ultra était quand même compliqué, il passe encore mieux. On notera une charge CPU moindre, et une GPU plus élevée. Le micro-stuttering n'est pas réapparu non plus, parfait.

On peut dire que cette greffe Vulkan a très bien pris. Ubisoft serait inspiré de faire de même avec le dernier Assassin's Creed, qui gagnerait beaucoup à migrer sur Vulkan. D'ailleurs les jeux de l'éditeur, avec ce moteur précis, devraient tous glisser sur Vulkan, présents et futurs. Du coup ce jeu est réellement transformé, il est possible d'y jouer à fond avec grande fluidité, bilan pour l'instant nickel. Nous ferons les tests avec une RTX 2060 dans la soirée, n'ayant pas eu le temps de le faire en première intention. Mais bien joué !