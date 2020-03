My Hero One's Justice 2 est sorti vendredi 13 mars et a été développé par Bandai Namco Games. Ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu de combat en 3D basé sur l'univers du manga My Hero Academia. C'est la suite directe du premier volet, et on peut toujours choisir entre les méchants et les gentils. Le site du jeu...