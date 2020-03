C’est au début du mois que nous avions eu l’occasion de découvrir le premier clavier d’une startup allemande installée à Fribourg (en Allemagne) : l'Everest. Outre le côté standard assez inévitable d'un périphérique gaming contemporain saupoudré de cerises avec RGB et une finition plus ou moins métallisée, la grande particularité de l’Everest est sa modularité, avec pour base un simple clavier TKL pouvant être équipé d’un ou deux modules additionnels — un module multimédia avec molette d’affichage OLED et un pavé numérique avec 4 touches personnalisables — selon vos besoins ou la profondeur de vos poches. Selon ce qui est attaché, l'Everest sera "Core" ou "Max", en sachant que Moutain propose aussi l'Everest Core "Barebone" pour ceux qui préféreraient utiliser leurs propres interrupteurs et capuchons. Les tarifs s'échelonnent de 95 € à 199 €

Un concept intéressant et encore assez unique, il faut en tout cas au moins ça pour espérer grimper la montagne de claviers « gaming » disponibles sur le marché et où tous les modèles les plus haut de gamme savent déjà faire ce que propose l’Everest de base.

En attendant, Moutain semble déjà bien avoir trouvé sa petite niche et on ne peut nier le succès apparent de sa campagne de financement participatif, totalisant aujourd’hui plus de 300 « backers » pour un total de 64 383 euros promis à ce jour, bien au-delà de l’objectif de départ de 20 000 €. Il s'avère maintenant que de nombreux contributeurs auraient demandé une extension de l’objectif cible (qui permet généralement de financer un ou deux trucs en plus). En sus, une grande partie de la communauté aurait également très rapidement demandé l’introduction d’une version « all-black » du clavier (et ils ont bien raison, na !).

Face à autant de support et un tel engouement de la communauté, le PDG de Moutain ne se sera pas fait prier trop longtemps et a annoncé la bonne nouvelle : si la campagne atteint les 100 000 € (au moins) d’ici sa fin le 2 avril prochain, tous les contributeurs auront l’option de choisir entre la version métallique grise (Gunmetal Gray) ou métallique noire (Midnight Black) — toujours avec de l’aluminium anodisé, bien sûr. Ce sera évidemment une affaire personnelle de goût, mais il faut reconnaître que la version noire à beaucoup de cachet, à voir si l’objectif des 100 000 € sera atteint et surtout si Moutain sera bien en mesure d’aller au-delà d’une réussite sur Kickstarter.