Wololo... Tellement de souvenirs sur cette bonne vieille NES... Petit retour dans le passé avec une soirée rétro, ça faisait longtemps. Au programme, un max de jeux NES, grosso merdo tous ceux disponibles sur la Switch, du moins une grande partie, et jusqu'à plus soif. N'oubliez pas que vous pouvez aussi voir le live directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "❤ Suivre").

aujourd'hui à partir de 17h