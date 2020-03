Depuis quelques mois, nous voyons de nombreux fabricants faire monter en gamme leurs alimentations au format ATX - comme chez Be Quiet! sur ses Straight Power - afin de faire évoluer l'efficacité des alimentations, réduisant le bruit et la perte énergétique qu'elles engendrent. Mais d'autres fabricants sont plus à la traîne question mentalité, préférant garder les vieux standards et les méthodes de conception à l'ancienne, sans plus de justifications pour autant. Et pour le coup, c'est EVGA qui aime le réchauffé sur ses produits existants, et sort de nouvelles alimentations étonnantes : les B5, évolution de la gamme B3 qui est certifiée 80Plus Bronze.

Pourquoi autant d'étonnement ? Le modèle est vendu comme "repoussant les limites du Bronze", ce qui ne signifie pas grand-chose si ce n'est que l'alimentation est sensée - à la vue des chiffres annoncés - être certifiée Silver, or il s'agit de la même procédure entre les deux étiquettes. Étant donné le peu d'informations chiffrées et techniques fournies par EVGA, nous émettons donc des doutes sur la qualité globale de cette série dite supérieure, qui ressemble plus un refresh de la gamme B3 au niveau de la ventilation. Une série qui a magiquement disparu du catalogue du fabricant justement sur les modèles 550 W et 650 W. Bien entendu, s'il n'y a pas de chiffres nous avons tout de même le droit aux arguments flous habituels, comme les condensateurs japonais ou une structure de conversion DC - DC, en gros des points techniques qui n'ont ni photos, ni explications.

Il y a tout de même quelques points positifs : l'amélioration du bruit paraît intéressante comparée à la génération précédente, et le format est plus facile à mettre dans les petits châssis. Niveau électronique, nous avons le droit à un simple rail pour le +12V, et une plus grande efficacité sur le rail +5V à faible charge. Mais le tarif pique un peu pour du bronze, même s'il est modulaire : 80 $ (550 W), 90 $ (650 W), 110 $ (750 W) et 130 $ (850 W), des tarifs qui risquent d'être les mêmes à la conversion en Euro, là où certains modèles existent déjà pour des puissances plus élevées sur les 550 et 650 W, et où les tarifs chatouillent le Gold sur les modèles 750 et 850 W.