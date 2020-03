Samsung lance sa nouvelle série de moniteurs de la série T55. Elle est composée de 3 bousins, un de 24" nommé C24T55, un de 27" baptisé C27T55 et un dernier de 32" estampillé C32T55, comme c'est original. Les trois ont des caractéristiques identiques hormis la diagonale et forcément le pitch. Ils ont tous une dalle VA affichant 1920x1080 pixels, avec un temps de réponse de 4ms de gris à gris, une luminosité de 250cd/m², un contraste type VA à 3000:1, une couverture du signal sRGB de 119%, AdobeRGB 88% et DCI-P3 à 88%. Il est FreeSync, le taux de rafraichissement max est de 75Hz, il ne devrait pas y avoir la LFC théoriquement. Enfin il y a du DP, du HDMI et même du VGA, il ya des hauts parleurs sur les 7 et 32".

Samsung en revanche insiste sur la courbe de la dalle, c'est du 1000R. Ca signifie que le rayon étant plus court que les standards, les écrans sont plus incurvés. Le coréen arrive, malgré la courbure, à trouver une zone de fatigue oculaire sur les extrémités, ce que ne feraient pas les 3 moniteurs T55. Il n'y a cependant pas de prix ni de date de dispo, mais la définition FHD sur du 32" pour gêner, l'attente devrait plutôt se porter sur les 24 et 27 pouces. (Source Anandtech)