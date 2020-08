Au cas où vous l’auriez oublié après un week-end bien arrosé, shootés à votre propre CO2 alcoolisé de derrière votre masque, les GeForce RTX à base d’Ampere devraient arriver très prochainement, quelque part entre le 31 août et 1er septembre si l’on en croit le compte à rebours officiel de Nvidia ! Dans tous les cas, vous pourrez certainement compter sur nous pour vous le rappeler durant les quelques jours qu’il nous reste d’ici le jour J, et nous dirions même plutôt l’heure H, si si !

Bon, rassurez vous, ces deux derniers jours n’ont a priori pas laissé s’échapper de nouvelles informations techniques très particulières, outre la confirmation de GDDR6X par Micron pour une RTX 3090 et la balade d’une supputée RTX 3080 sur UserBenchmark… Par contre, face à ce creux, les confrères allemands de 3DCenter.org ont eu la bonne idée de tuer le temps en compilant les dernières données en date avancées par 3 des spéculateurs les plus vocaux (à l’écrit) sur la toile quant aux caractéristiques des prochaines GeForce : eux-mêmes, VideoCardz et WCCFtech ! Voilà ce que ça donne selon la boule de crystal de chacun :

Ampere - RTX 3000 SUPAIRE OULTIMATE VidéocarteL WécécéFTeck(tonik) TrouadéCentre Personne Puce SM Mémoire Puce SM Mémoire Puce SM Mémoire PRIX au pif Titan GA102 ~84 24 Go 384-bit GA102 ? 48 Go 384-bit GA102 84 48 Go 384-bit 2499 $ RTX 3090 /RTX 3080 Ti GA102 ~82 20 Go 320-bit GA102 ? 24 Go 384-bit GA102 82 24 Go 384-bit 1999 $ RTX 3080 GA102 ~68 10 Go 320-bit GA102 ? 20 Go 320-bit GA102 68 10 et/ou 20 Go 320-bit 1599/1699 $ RTX 3070 Ti N'existe pas N'existe pas GA104 48 8 et/ou 16 Go 256-bit 1199/1299 $ RTX 3070 GA104 ~46 8 Go 256-bit GA104 ? 16 Go 256-bit GA104 42-46 8 Go 256-bit 1099 $ RTX 3060 Ti N'existe pas N'existe pas GA104 38-42 8 Go 256-bit 999 $ RTX 3060 GA106 ? 6 Go 192-bit GA106 ? 6 Go 192-bit GA106 30 6 Go 192-bit 799 $

Pas mal de similitudes, mais aussi des différences assez notables, et vu d’ici, nos voisins outre-Rhin ont l’air assez sûrs de leurs propres prédictions — les deux autres le sont d’ailleurs peut-être aussi. Forcément, toutes les alternatives paraissent encore plausibles, y compris celle où toutes ces supputations sont en fin de compte totalement fausses, ce serait véritablement une blague… ultime (oui, comme le trailer) ! En tout cas, on a hâte que Jensen fasse son show et mette tout ceci au clair, même s’il nous faudra probablement patienter la fin de la présentation pour découvrir le hardware, comme souvent.

Quid des prix ? Parce que personne n'a encore osé le faire, on s’est amusé à en pondre quelques-uns en tapant sur le clavier avec le derrière, mais surtout à partir de la dernière super rumeur du jour avançant un tarif potentiel de 1999 $ pour la RTX 3090, rien que ça, diantre ! Les chiffres ci-dessus ne sont évidemment pas à prendre très au sérieux, potentiellement comme le reste du tableau, ou pas. Bon, créer l'attente d'un prix très élevé pour "surprendre" avec (beaucoup) plus bas derrière est une technique comme une autre. En fait, comme d’habitude chacun y déchiffrera de toute façon surtout ce qu’il a envie d’y voir selon ses affinités, ses attentes, et ses espoirs (ou l’absence de) ! Et de toute manière, c’est Mr Huang qui aura le dernier mot (pour rire) et au public d'applaudir (ou pas)... Vivement la même avec RDNA2 et les RX peut-être 6000 !